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影／美西牛仔元素x極簡主義 FERRAGAMO早秋摩登慵懶氣息

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO早秋形象廣告由美國時尚攝影師Tyler Mitchell掌鏡。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO早秋形象廣告由美國時尚攝影師Tyler Mitchell掌鏡。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO創意總監Maximilian Davis從創辦人Salvatore Ferragamo於1923年為電影「The Covered Wagon」所創作的典藏牛仔靴中擷取靈感，打造品牌2023早秋系列，透過丹寧材質的牛仔套裝、口袋細節、格紋印花、粗獷腰帶以及綴有皮革帶飾的包款與鞋履單品，將美國西部精神注入當代的極簡主義輪廓中，以鮮明的輕鬆與感性向那個時代的美學情懷致意。

本季形象廣告展現出全新的FERRAGAMO樣貌。圖／FERRAGAMO提供
本季形象廣告展現出全新的FERRAGAMO樣貌。圖／FERRAGAMO提供

「我想探索什麼是現代人衣櫥中的必需，從牛仔褲到晚宴裝，再從中挑選出經典單品，透過不同的紋理與材質來翻玩顛覆，讓它們感覺更現代、更有趣、更出人意料，」Maximilian Davis說。實穿度極高的早秋系列，摩登又雋永的全新形象廣告，則是由他的長年好友、美國時尚攝影師Tyler Mitchell掌鏡，展現出全新的FERRAGAMO樣貌，「Tyler的作品簡約且優雅，那種不刻意營造的慵懶是他的作品最吸引人的地方。」

FERRAGAMO早秋形象廣告流露不刻意營造的慵懶氣息。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO早秋形象廣告流露不刻意營造的慵懶氣息。圖／FERRAGAMO提供

在2023早秋系列中，Maximilian Davis透過服裝的語彙，述說好萊塢卸下浮華魅力之後那份輕鬆慵懶的摩登風格，包括金箔鰻魚皮革緊身平口洋裝的簡約輪廓、採用皮革內襯的全新版本鏤空手提包、換上全新季節色彩的新經典Wanda手提包。Salvatore Ferragamo在1938年為「綠野仙蹤」女主角茱蒂嘉蘭所量身打造的傳奇彩虹涼鞋，更在Maximilian Davis重新詮釋下蛻變成色彩鮮明且高搭配度的單色版本，賦予本季的衣櫥一種令人愉悅的活潑魅力。

FERRAGAMO本季形象廣告令觀眾彷彿身歷其境般，體驗摩登現代又雋永的風格。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO本季形象廣告令觀眾彷彿身歷其境般，體驗摩登現代又雋永的風格。圖／FERRAGAMO提供

黑色皮革蝴蝶結造型低跟包鞋。圖／FERRAGAMO提供
黑色皮革蝴蝶結造型低跟包鞋。圖／FERRAGAMO提供
粉紅色造型厚底鞋。圖／FERRAGAMO提供
粉紅色造型厚底鞋。圖／FERRAGAMO提供
綠色造型厚底鞋。圖／FERRAGAMO提供
綠色造型厚底鞋。圖／FERRAGAMO提供
寶藍色緞面蝴蝶結造型高跟涼鞋。圖／FERRAGAMO提供
寶藍色緞面蝴蝶結造型高跟涼鞋。圖／FERRAGAMO提供
藍綠漸層迷你Wanda手提包。圖／FERRAGAMO提供
藍綠漸層迷你Wanda手提包。圖／FERRAGAMO提供
紅色皮革帆布鏤空手提包。圖／FERRAGAMO提供
紅色皮革帆布鏤空手提包。圖／FERRAGAMO提供

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