三吉彩花首爾同框大平修藏？預告精品大秀七點直播見！

全亞洲有無數個大都會：東京、台北、首爾、上海...但今日卻有來自日本、德國、台灣、新加坡、澳洲的明星與KOL現身韓國首爾，星光閃耀。

其中像是日本人氣男模大平修藏（Shuzo）便在IG上曬出一張坐在保姆車的照片，只見大平修藏穿上一身棒球運動外套與太陽眼鏡、耳環，下一張自拍的背影瞬間出現嘟嘟嘴的日本女星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）！而「轉台」到三吉彩花的IG時，只見三吉彩花也曬出一張紫色的邀請卡、搭配一只GUCCI的黑色格紋包款，下一張照片就是短髮紅唇的三吉彩花，以及與大平修藏分別拖著行李箱的酷酷合照。

知名作品包含《犬鳴村》、《今際之國的闖關者》的三吉彩花，近年相當受到精品品牌青睞。圖／翻攝自 IG @ miyoshi.aa

原來三吉彩花和大平修藏都受邀參加今晚在景福宮舉辦的GUCCI 2024早春（Cruise）系列大秀，同時另一位GUCCI代言人志尊淳（Shison Jun）也在昨日已抵達首爾，除了曬出一系列與GUCCI行李箱的帥氣愜意合照，更在IG大喊「我在韓國啦～」興奮的心情像是透過網路直接傳遞到螢幕之外。

GUCCI代言人志尊淳（Shison Jun）也在昨日已抵達首爾，並大曬和GUCCI行李箱的愜意合照。圖／翻攝自 IG @ jun_shison0305 日本人氣男模大平修藏（Shuzo）在IG秀出一張手持GUCCI登機箱的照片，展現出即將出發首爾看秀的身影。圖／翻攝自 IG @ shuzo___3120