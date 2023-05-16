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三吉彩花首爾同框大平修藏？ 預告精品大秀七點直播見

聯合報／ 記者釋俊哲／首爾即時報導
日模大平修藏昨日在IG秀出與三吉彩花合照，預告了今晚將一同參加首爾的GUCCI 2024 Cruise大秀。圖／翻攝自 IG（合成圖）
日模大平修藏昨日在IG秀出與三吉彩花合照，預告了今晚將一同參加首爾的GUCCI 2024 Cruise大秀。圖／翻攝自 IG（合成圖）

全亞洲有無數個大都會：東京、台北、首爾、上海...但今日卻有來自日本、德國、台灣、新加坡、澳洲的明星與KOL現身韓國首爾，星光閃耀。

其中像是日本人氣男模大平修藏（Shuzo）便在IG上曬出一張坐在保姆車的照片，只見大平修藏穿上一身棒球運動外套與太陽眼鏡、耳環，下一張自拍的背影瞬間出現嘟嘟嘴的日本女星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）！而「轉台」到三吉彩花的IG時，只見三吉彩花也曬出一張紫色的邀請卡、搭配一只GUCCI的黑色格紋包款，下一張照片就是短髮紅唇的三吉彩花，以及與大平修藏分別拖著行李箱的酷酷合照。

知名作品包含《犬鳴村》、《今際之國的闖關者》的三吉彩花，近年相當受到精品品牌青睞。圖／翻攝自 IG @ miyoshi.aa
知名作品包含《犬鳴村》、《今際之國的闖關者》的三吉彩花，近年相當受到精品品牌青睞。圖／翻攝自 IG @ miyoshi.aa

原來三吉彩花和大平修藏都受邀參加今晚在景福宮舉辦的GUCCI 2024早春（Cruise）系列大秀，同時另一位GUCCI代言人志尊淳（Shison Jun）也在昨日已抵達首爾，除了曬出一系列與GUCCI行李箱的帥氣愜意合照，更在IG大喊「我在韓國啦～」興奮的心情像是透過網路直接傳遞到螢幕之外。

GUCCI代言人志尊淳（Shison Jun）也在昨日已抵達首爾，並大曬和GUCCI行李箱的愜意合照。圖／翻攝自 IG @ jun_shison0305
GUCCI代言人志尊淳（Shison Jun）也在昨日已抵達首爾，並大曬和GUCCI行李箱的愜意合照。圖／翻攝自 IG @ jun_shison0305
日本人氣男模大平修藏（Shuzo）在IG秀出一張手持GUCCI登機箱的照片，展現出即將出發首爾看秀的身影。圖／翻攝自 IG @ shuzo___3120
日本人氣男模大平修藏（Shuzo）在IG秀出一張手持GUCCI登機箱的照片，展現出即將出發首爾看秀的身影。圖／翻攝自 IG @ shuzo___3120

據了解，今日晚上七點GUCCI將首次在韓國首爾的景福宮舉辦2024早春（Cruise）系列大秀，到場的還再有眾多韓星如今天29歲生日的IU李知恩、NewJeans的hanni、韓國大導樸贊郁、李政宰、申敏兒都將一起到場看秀。同時GUCCI也宣布，晚上七點的大秀，將在品牌官方網站與官方Youtube上直播，即便不能親臨首爾，也能在線上同步觀賞，與首爾、全世界，時尚0時差。

三吉彩花除了在IG和男模大平修藏自拍，更大曬收到GUCCI的鞋包，令人期待晚上她會否以相同配件搭配造型。圖／翻攝自 IG @ miyoshi.aa
三吉彩花除了在IG和男模大平修藏自拍，更大曬收到GUCCI的鞋包，令人期待晚上她會否以相同配件搭配造型。圖／翻攝自 IG @ miyoshi.aa

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