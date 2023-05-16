快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

必看親子歌舞劇「小花」開演倒數 把握最後機會購票

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「小花」劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。圖／如果兒童劇團提供。
「小花」劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。圖／如果兒童劇團提供。

「小花」本周末即將於北表藝開演，觀眾表示期待許久絕對到場支持。圖／如果兒童劇團提供。
「小花」本周末即將於北表藝開演，觀眾表示期待許久絕對到場支持。圖／如果兒童劇團提供。

由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！2022年因疫情停演，2023年強勢回歸，終於即將於本周末於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，絕對到場支持！

「小花」是講一位從鄉下來的女孩，長的不怎麼起眼，但是，她有一顆善良的心和一副好的不得了的嗓子！她有美好的歌聲，用上天給她的才華， 為身邊每個人帶來快樂。一朵平凡小花，也充滿生命的奇蹟！

趙自強認為這個充滿希望、音樂與夢想的歌舞劇，經過15年，卻歷久彌新，更符合潮流。反應愛唱歌、喜歡被關注的現代小孩，每個人輕易擁有「自媒體」，喜歡Show Off，抓住大家的眼球，這正是大人、小孩都能夠感同身受的議題，也是時下「親子劇」流行的原因。劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。

歌舞劇又唱又跳，卡司非常重要！「小花」的演員有金曲獎音樂精靈許哲珮（Peggy）主演，加上星光選秀出道的星光舞王周定緯、林芯儀，還有金鐘獎入圍優質演員王鏡冠，歌喉、演技大爆發！趙自強邀請親子在5月20日和5月21日，走進臺北表演藝術中心，一起欣賞這齣被網友譽為為今生必看歌舞劇的口碑之作！

「小花」2023演出資訊

臺北表演藝術中心大劇院

5/20（六）14:30、19:30

5/21（日）10:30、14:30

購票可洽如果兒童劇團 (02)3343-3622，或上售票系統購買。

親子

延伸閱讀

去義大利也不買名牌包！徐乃麟斥：外面假貨這麼多

5萬文青受惠！文化成年禮將針對表演藝術推五折青年票

57歲藍心湄穿這樣趴地運動　「超短熱褲」釣出林心如驚問1事

陶晶瑩嚇納豆「為你拿過小孩」 他的反應竟是這樣

相關新聞

必看親子歌舞劇「小花」開演倒數 把握最後機會購票

由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！2022年因疫情停演，2023年強勢回歸，終於即將於本周末於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，絕對到場支持！

人氣貼圖「伸縮自如雞與鴨」主題展 高雄夢時代登場

「有點市 x I-yaya伸縮自如的雞與鴨」in shop 主題活動「詐片雞團」日前正式於高雄夢時代盛大開幕，這是「伸縮...

終於官宣帥照！甜茶提摩西夏勒梅成香奈兒藍色香氛大使

之前曾被拍到為香奈兒拍攝廣告片的帥氣男星提摩西．夏勒梅，終於被香奈兒官方宣布，成為藍色男性香氛系列全新形象大使，率先曝光...

中職賽事Hami Video 277元起隨時暢看 投票明星賽陣容再抽周邊

看棒球可說是最適合夏天的熱血活動，2023年中華職棒明星對抗賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場盛大舉辦，中華電信MO...

蝦皮購物「517吃貨節」熱門零食箱最低百元有找 下單加碼抽1.5萬旅遊券

內行吃貨絕不會錯過的蝦皮購物第5屆「517吃貨節」盛大登場，攜手17家知名品牌推出專屬聯名商品且下殺5折起，整點神券限量...

IKEA台北4店辦周年慶 萬元家具免費搬、鯊魚合照送禮物

居家通路周年慶開跑，IKEA集結台北四店，包括新店店、新莊店、內湖店與台北城市店-小巨蛋店，即日起至5月31日，舉辦聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦