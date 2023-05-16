必看親子歌舞劇「小花」開演倒數 把握最後機會購票

「小花」本周末即將於北表藝開演，觀眾表示期待許久絕對到場支持。圖／如果兒童劇團提供。

由如果兒童劇團與聯合數位文創共同主辦的歌舞劇「小花」，即將於5/20、5/21在臺北表演藝術中心大劇院演出。「小花」這齣戲，2021年於台北感動上演，座無虛席，施振榮、隋棠、陶晶瑩、鄧程惠、謝瓊煖、鍾欣凌、徐凱希、柯以柔、劉軒…一致推薦！2022年因疫情停演，2023年強勢回歸，終於即將於本周末於北表藝開演，許多觀眾紛紛表示已期待許久，絕對到場支持！

「小花」是講一位從鄉下來的女孩，長的不怎麼起眼，但是，她有一顆善良的心和一副好的不得了的嗓子！她有美好的歌聲，用上天給她的才華， 為身邊每個人帶來快樂。一朵平凡小花，也充滿生命的奇蹟！

趙自強認為這個充滿希望、音樂與夢想的歌舞劇，經過15年，卻歷久彌新，更符合潮流。反應愛唱歌、喜歡被關注的現代小孩，每個人輕易擁有「自媒體」，喜歡Show Off，抓住大家的眼球，這正是大人、小孩都能夠感同身受的議題，也是時下「親子劇」流行的原因。劇情細膩描述親情、愛情與友情，探討關於人性、家庭關係的部分撼動人心，逼哭觀眾，留下許多人生金曲。

歌舞劇又唱又跳，卡司非常重要！「小花」的演員有金曲獎音樂精靈許哲珮（Peggy）主演，加上星光選秀出道的星光舞王周定緯、林芯儀，還有金鐘獎入圍優質演員王鏡冠，歌喉、演技大爆發！趙自強邀請親子在5月20日和5月21日，走進臺北表演藝術中心，一起欣賞這齣被網友譽為為今生必看歌舞劇的口碑之作！

「小花」2023演出資訊

臺北表演藝術中心大劇院

5/20（六）14:30、19:30

5/21（日）10:30、14:30