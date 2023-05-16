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終於等到！《漢斯季默》9月台北流行音樂中心 盛大開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《漢斯季默:好萊塢王者之音》世界巡迴超過50場，開出亮眼票房。圖／聯合數位文創提供
《漢斯季默:好萊塢王者之音》世界巡迴超過50場，開出亮眼票房。圖／聯合數位文創提供

《漢斯季默:好萊塢王者之音》 (The World of Hans Zimmer: A Symphonic Celebration)電影音樂會由好萊塢配樂大師漢斯季默本人親自策畫，2018年推出即造成轟動，受邀巡演超過15國，累計超過50場演出，征服了全球逾30座巨蛋級演唱會殿堂，場場爆滿、一票難求，締造超過6億台幣票房佳績。

原訂於2020年首度來台演出，因疫情影響，歷經2次延期，為感謝上千名粉絲堅持不退票支持，團隊持續籌備許久，終於兌現承諾，節目確定將於2023年9月28日至10月1日於台北流行音樂中心開演，由聯合數位文創主辦，6月17日前購票最低享優惠85折起，詳情請參閱活動官網及粉絲團為主，購票請至 udn售票網

由漢斯季默(Hans Zimmer)親自策畫，挑選經典作品、包含《獅子王》、《神鬼戰士》、《全面啟動》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》等超過10部以上叫好叫座的史詩大片，親自為節目錄製導聆片段，透過大螢幕與觀眾闡述作品核心與概念，並邀請世界各國專業音樂家參與，其中也包含過去曾共同演出電影配樂的音樂家包含電影《神鬼戰士》主題曲原唱－麗莎•傑拉德（Lisa Gerrard）同時也是當代最受讚譽女低音之一，親自來台現身演唱，及參與《功夫熊貓》、《神鬼奇航》製作的演奏家派德羅（Pedro Eustache）；及以其高超絕妙的吉他演奏技巧而舉世聞名的吉他手-阿內斯特（Alexios Anest）等人都將出席。

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