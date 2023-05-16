IKEA台北4店辦周年慶 萬元家具免費搬、鯊魚合照送禮物
居家通路周年慶開跑，IKEA集結台北四店，包括新店店、新莊店、內湖店與台北城市店-小巨蛋店，即日起至5月31日，舉辦聯合周年慶，宜家卡卡友到店消費不限金額，可獲得每日抽獎機會乙次，活動期間來越多天，中獎機會就越高，最後抽出10位幸運卡友，價值1萬元的家具好物隨意搬回家，馬上為居家帶來最強改造。
5月底前還有加碼贈送抵用券，購買BESTÅ系統收納/電視櫃，滿15,000元就送1,500抵用券，即日起至6月11日，買METOD系統廚具（需內含三機及水槽），享基本安裝費85折，趁現在就能改造居家環境。
活動期間，卡友購買家具家飾，單筆消費滿800元以上，送每人限定「I ♥ TP 週年慶限定-好想袋你走」飲料提袋；另外5月底前，只要到台北四店，尋找3D驚奇地畫，並拍下照片分享至個人社群平台，憑發票就送「愛你解悶貼紙」乙組，讓生活充滿愛與驚喜。
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