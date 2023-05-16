IKEA台北4店辦周年慶 萬元家具免費搬、鯊魚合照送禮物

居家通路周年慶開跑，IKEA集結台北四店，包括新店店、新莊店、內湖店與台北城市店-小巨蛋店，即日起至5月31日，舉辦聯合周年慶，宜家卡卡友到店消費不限金額，可獲得每日抽獎機會乙次，活動期間來越多天，中獎機會就越高，最後抽出10位幸運卡友，價值1萬元的家具好物隨意搬回家，馬上為居家帶來最強改造。

5月底前還有加碼贈送抵用券，購買BESTÅ系統收納/電視櫃，滿15,000元就送1,500抵用券，即日起至6月11日，買METOD系統廚具（需內含三機及水槽），享基本安裝費85折，趁現在就能改造居家環境。