最甜戶外「咖」！法精品聯手美潮牌涼鞋 七彩fun走跳

時尚與運動品牌的聯名早在10年前已不新鮮，但如果是法式甜美的時尚品牌與美國戶外街頭機能涼鞋的聯名，例如Chloé與戶外專業機能品牌Teva的聯名涼鞋？這就相當有看頭！

由設計師Gaby Aghion在1952年創立的Chloé，向來以跳脫嚴謹、輕快優雅的甜美風格著稱。而1984年在美國成立的Teva則緣起於大峽谷科羅拉多河岸邊，將一條人字拖繫上兩條魔術織帶，搖身一變成為今日戶外休閒的運動涼鞋，。

雙品牌的聯手其來有自：當今戶外休閒生活已成主流，同時運動涼鞋不僅受到專業登山、戶外運動者的愛好，同時也走入街頭潮流的新一代受眾，展開穿搭造型的多元可能。本次Chloé × Teva系列是以後者兩款鞋型：Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole為基準，採用50%回收橡膠所打造的防滑外底，並在繫帶印上了Chloé標誌，直接變身今夏最甜美戶外「咖」。

全系列共有天然米色涼鞋、厚底的彩色桃紅粉涼鞋與黑白撞色涼鞋合計三種款式，其中最搶眼的當屬桃紅粉色的厚底涼鞋，在原本充滿機能性的繫帶上，賦予了裝飾性的蝴蝶結與最少六種色彩，搭配長裙或短褲，直穿或棉襪，都能展現田園或戶外專業的多變造型。三款涼鞋訂價自14,300元至17,200元不等，並已從即日起於Chloé專賣店或Teva.com，正式販售。