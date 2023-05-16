金秀賢湖水綠巧搭藍色時計 懷舊也清新

懷舊風格之所以迷人，其一是傳承了來自過往年代的美好，更有展現不被時間沖刷的雋永經典。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出全新全新Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表，以整體的懷舊設計風格遞傳了1950年代風格，並有品牌代言人金秀賢率性配戴演繹。

本次新款Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表，使用了1950年代的設計特色，包含像是軌道式的分鐘刻度、三個阿拉伯數字時標、草寫的MIDO品牌字樣，但經過太陽紋打磨的面盤又流轉出自然生動的光芒反射。同時面盤上也使用了夜光塗料，也確保在夜間或低光源環境中，其配戴者同樣可以清楚讀取時間。而在公佈的形象視覺中，金秀賢手上配戴的則是一款精鋼表殼搭配藍色面盤的款式，加上他身穿白襯衫搭配湖水綠薄毛衣，氣質清新斯文。