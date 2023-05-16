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金秀賢湖水綠巧搭藍色時計 懷舊也清新
懷舊風格之所以迷人，其一是傳承了來自過往年代的美好，更有展現不被時間沖刷的雋永經典。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出全新全新Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表，以整體的懷舊設計風格遞傳了1950年代風格，並有品牌代言人金秀賢率性配戴演繹。
本次新款Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表，使用了1950年代的設計特色，包含像是軌道式的分鐘刻度、三個阿拉伯數字時標、草寫的MIDO品牌字樣，但經過太陽紋打磨的面盤又流轉出自然生動的光芒反射。同時面盤上也使用了夜光塗料，也確保在夜間或低光源環境中，其配戴者同樣可以清楚讀取時間。而在公佈的形象視覺中，金秀賢手上配戴的則是一款精鋼表殼搭配藍色面盤的款式，加上他身穿白襯衫搭配湖水綠薄毛衣，氣質清新斯文。
表款全數使用Calibre 80自動上鍊機芯並裝載於40毫米的精鋼表殼，機芯具備80小時動力儲存與Nivachron™游絲，功能將具有時間與日期顯示，面盤共藍、黑二色，同時再有一款復古的PVD金色款、宛如從父執輩收藏櫃中重新閃耀的懷舊年代，精鋼款訂價30,800元、PVD金色款則為35,700元。
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