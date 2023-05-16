快訊

MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 一臉奧嘟嘟繞壘

通通賣光！「股神」巴菲特今年首季已全數出清台積電

今明逾30度暖如夏 吳德榮：梅雨鋒面周四接近周五到

adidas不想認賠234億元 著手重新販售Yeezy聯名款！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
因為庫存難以處理，原本該銷毀的adidas+KANYE WEST系列，將有望重啟銷售。圖／adidas提供
因為庫存難以處理，原本該銷毀的adidas+KANYE WEST系列，將有望重啟銷售。圖／adidas提供

歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（後更名為YE）去年10月各種爭議言論，以及種族歧視，不得不讓自2014年就開始合作的adidas做出切割，並中止生產Yeezy品牌產品，同時停止向YE及其公司支付款項，因此adidas+KANYE WEST系列成絕響。然而，經過半年評估，adidas集團總裁Bjørn Gulden在日前股東大會上，首度針對現有Yeezy產品做出回應，認了將會繼續銷售，但方式為何仍未定。

2022年10月，YE的各種脫序言論讓人不解，更招致曾與他合作的品牌們紛紛終止合約，一時間宛如過街老鼠。不過今年4月，向來以提供YE各種消息的社群帳號Yeezy Mafia宣告「我們回來了」，貼文中強調了YE對於文化創意的重要，還提到這將是一個全新開始。一個月後的adidas股東大會上，由集團總裁Bjørn Gulden認了會與YE重新協商，讓價值高達7億歐元（約234億元）的庫存，得以再銷售，其部分收益目前傾向捐助給公益單位。根據彭博社的報導，Bjørn Gulden提到，一開始是打算銷毀或是直接無償給慈善單位，但是「如何處理Yeezy產品，比我們想像的還複雜」，所以才會打算繼續銷售；不過對於adidas結束與Yeezy合作關係，是必要且正確決定。

adidas Originals與Human Made合作系列，也隨著Nigo轉投Nike陣營而成絕響。圖／adidas提供
adidas Originals與Human Made合作系列，也隨著Nigo轉投Nike陣營而成絕響。圖／adidas提供

據adidas的財報中指出現有adidas+KANYE WEST系列產品庫存，其成本約7億歐元，零售價值可達12億歐元（約401億元）。adidas認為重啟銷售，將有望拿回約5億歐元（約167億元）的成本，倘若全數銷毀，這將會集團近30年來首度出現虧損，因為目前並無其他產品線能彌補這一缺口。所以換句話說，與Yeezy產品線相近的Pharrell Williams x adidas Originals、或是跨界humanrace系列，其買氣並不能相提並論；Kenzo創意總監Nigo個人潮牌Human Made轉投Nike，也無疑讓adidas帶來了新經營危機。

adidas在近期主打Samba鞋，Pharrell Williams與adidas Originals也推出了多彩設計款，還表明是品牌有史以來最高級系列。圖／adidas提供
adidas在近期主打Samba鞋，Pharrell Williams與adidas Originals也推出了多彩設計款，還表明是品牌有史以來最高級系列。圖／adidas提供

adidas 品牌 Nike

延伸閱讀

2023母親節禮物推薦5雙好走系小白鞋：Fitflop穿過回不去、NB、Nike這些白鞋最好穿

影／糟糕！逢甲adidas店家「整排冷氣墜落」 砸中8車

好市多「科克蘭拖鞋」上架！網嗨爆要湊整套：恥度無上限

換季潮履怎麼挑？IU李知恩、坤達和范少勳親示範 跟著穿就對了！

相關新聞

adidas不想認賠234億元 著手重新販售Yeezy聯名款！

歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（後更名為YE）去年10月各種爭議言論，以及種族歧視，不得不讓自2014年就開始合作的adidas做出切割，並中止生產Yeezy品牌產品，同時停止向YE及其公司支付款項，因此adidas+KANYE WEST系列成絕響。然而，經過半年評估，adidas集團總裁Bjørn Gulden在日前股東大會上，首度針對現有Yeezy產品做出回應，認了將會繼續銷售，但方式為何仍未定。

IU李知恩生日快樂！近50明星同場 今晚將迎首爾最大趴

一個人過生日是一個人的事，但「全民妹妹」IU過生日？那就是大家的事！有「全民妹妹」之稱的IU李知恩今天（五月16日）過生...

G-SHOCK改當「煉金師」打造周年紀念表款 嶄新科技加持讓人看不到後尾燈

還有什麼比復刻當年劃時代腕表作品，當作紀念品牌誕生40周年的里程碑呢？那就是G-SHOCK在眾人期待下，推出RECRYSTALLIZED系列表款，既傳承歷史，同時更有創新，激起了消費者想入手的決心。

走跳世界／彩色屋、冰淇淋博物館…開箱新加坡打卡聖地

新加坡不僅隨處可見綠意盎然的花園美景，也有適合親子玩樂的聖淘沙，近來還多了幾處新潮熱門打卡景點如「冰淇淋博物館」，不只有...

台灣大擴大mo幣生態圈 520「mo幣多會員日」最高狂省63%

電信業競爭激烈，三雄皆各自組隊大打團體戰，積極整合集團生態圈、拓展線上線下服務多元性，滿足消費者全方位需求。台灣大哥大總...

「蔬食界米其林」出爐！ 全台46間蔬食餐廳摘星

享有「蔬食界米其林」之稱的「豐蔬食評鑑」，在台灣蔬食界已經建立高度的可信度與支持者。今年改由財團法人綠色公益基金會主辦，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦