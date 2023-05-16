adidas不想認賠234億元 著手重新販售Yeezy聯名款！

歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（後更名為YE）去年10月各種爭議言論，以及種族歧視，不得不讓自2014年就開始合作的adidas做出切割，並中止生產Yeezy品牌產品，同時停止向YE及其公司支付款項，因此adidas+KANYE WEST系列成絕響。然而，經過半年評估，adidas集團總裁Bjørn Gulden在日前股東大會上，首度針對現有Yeezy產品做出回應，認了將會繼續銷售，但方式為何仍未定。

2022年10月，YE的各種脫序言論讓人不解，更招致曾與他合作的品牌們紛紛終止合約，一時間宛如過街老鼠。不過今年4月，向來以提供YE各種消息的社群帳號Yeezy Mafia宣告「我們回來了」，貼文中強調了YE對於文化創意的重要，還提到這將是一個全新開始。一個月後的adidas股東大會上，由集團總裁Bjørn Gulden認了會與YE重新協商，讓價值高達7億歐元（約234億元）的庫存，得以再銷售，其部分收益目前傾向捐助給公益單位。根據彭博社的報導，Bjørn Gulden提到，一開始是打算銷毀或是直接無償給慈善單位，但是「如何處理Yeezy產品，比我們想像的還複雜」，所以才會打算繼續銷售；不過對於adidas結束與Yeezy合作關係，是必要且正確決定。

adidas Originals與Human Made合作系列，也隨著Nigo轉投Nike陣營而成絕響。圖／adidas提供

據adidas的財報中指出現有adidas+KANYE WEST系列產品庫存，其成本約7億歐元，零售價值可達12億歐元（約401億元）。adidas認為重啟銷售，將有望拿回約5億歐元（約167億元）的成本，倘若全數銷毀，這將會集團近30年來首度出現虧損，因為目前並無其他產品線能彌補這一缺口。所以換句話說，與Yeezy產品線相近的Pharrell Williams x adidas Originals、或是跨界humanrace系列，其買氣並不能相提並論；Kenzo創意總監Nigo個人潮牌Human Made轉投Nike，也無疑讓adidas帶來了新經營危機。