快訊

MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 一臉奧嘟嘟繞壘

通通賣光！「股神」巴菲特今年首季已全數出清台積電

今明逾30度暖如夏 吳德榮：梅雨鋒面周四接近周五到

IU李知恩生日快樂！近50明星同場 今晚將迎首爾最大趴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
有「全民妹妹」之稱的IU李知恩即將在今天五月16日過生日，並邁向「二字頭」的最後一個生日。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma（合成圖）
有「全民妹妹」之稱的IU李知恩即將在今天五月16日過生日，並邁向「二字頭」的最後一個生日。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma（合成圖）

一個人過生日是一個人的事，但「全民妹妹」IU過生日？那就是大家的事！有「全民妹妹」之稱的IU李知恩今天（五月16日）過生日，也是「二字頭」的最後一個生日；IU要怎麼慶祝可能要今天才能揭曉，但確定的是，今晚的IU，將以前所未有的華麗、盛大登場！

原來身為古馳（GUCCI）全球代言人的IU，將在今晚參加品牌首爾景福宮（ Gyeongbokgung Palace）的2024早春（Cruise）大秀，據了解，另一位品牌代言人、怪物新人女團的NewJeans中的Hanni，也將一起到場！

為了這場2024的早春大秀，古馳日前也在IG發表了一只短影音，影片中只見IU換上一身帥氣的復古西裝外套，胸前並有著船錨Logo刺繡，展示出探險、冒險的企圖，飛馳電車上的倒影並秀出了首爾塔，而手提一款Jackie 1961包款的IU，除了身後跟著兩名同行人員，更攜帶了兩枚GUCCI行李箱，展現出活力姿態。

古馳（GUCCI）也預告了，今日晚上七點更將有其他同為全球代言人的韓星如：Hanni、申敏兒，也將到場一起看秀，此外包含李政宰、樸贊郁、BIBI、蕾哈娜老公音樂人ASAP Rocky、達珂塔強生（Dakota Johnson）、伊莉莎白歐森（Elizabeth Chase Olsen）...等韓星與全世界明星等名人近50位出席，堪稱亞洲近十年繼中國後最盛大的一場精品大秀，也象徵GUCCI為IU送上的一份生日難忘「大禮」，也讓我們跟IU妹妹說一聲：生日快樂啦～！

日前與IU成功合照的許光漢，更被網友趣稱為「台灣男星之光」。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
日前與IU成功合照的許光漢，更被網友趣稱為「台灣男星之光」。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
身為GUCCI全球代言人的IU，不時在IG上曬出穿搭造型。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
身為GUCCI全球代言人的IU，不時在IG上曬出穿搭造型。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
去年也曾受邀前往海外觀賞GUCCI大秀的IU，將在29歲、韓國主場迎接難忘的一場生日。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma（合成圖）
去年也曾受邀前往海外觀賞GUCCI大秀的IU，將在29歲、韓國主場迎接難忘的一場生日。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma（合成圖）
IU討喜、親民的形象，更有全民妹妹之稱。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma
IU討喜、親民的形象，更有全民妹妹之稱。圖／翻攝自 IG @ dlwlrma

生日 首爾 品牌

延伸閱讀

華航新開高雄-首爾金浦 獨家飛航布局南部航網

南部哈韓族看過來！華航開新航線高雄首爾來回最低8200元

完全不會害羞！「緋紅女巫」對裸體入鏡一點也沒有障礙

人品美談再+1！IU掃一眼台下秒認十年沒見粉絲　連名字都記得她呼吸聲藏洋蔥

相關新聞

adidas不想認賠234億元 著手重新販售Yeezy聯名款！

歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（後更名為YE）去年10月各種爭議言論，以及種族歧視，不得不讓自2014年就開始合作的adidas做出切割，並中止生產Yeezy品牌產品，同時停止向YE及其公司支付款項，因此adidas+KANYE WEST系列成絕響。然而，經過半年評估，adidas集團總裁Bjørn Gulden在日前股東大會上，首度針對現有Yeezy產品做出回應，認了將會繼續銷售，但方式為何仍未定。

IU李知恩生日快樂！近50明星同場 今晚將迎首爾最大趴

一個人過生日是一個人的事，但「全民妹妹」IU過生日？那就是大家的事！有「全民妹妹」之稱的IU李知恩今天（五月16日）過生...

G-SHOCK改當「煉金師」打造周年紀念表款 嶄新科技加持讓人看不到後尾燈

還有什麼比復刻當年劃時代腕表作品，當作紀念品牌誕生40周年的里程碑呢？那就是G-SHOCK在眾人期待下，推出RECRYSTALLIZED系列表款，既傳承歷史，同時更有創新，激起了消費者想入手的決心。

走跳世界／彩色屋、冰淇淋博物館…開箱新加坡打卡聖地

新加坡不僅隨處可見綠意盎然的花園美景，也有適合親子玩樂的聖淘沙，近來還多了幾處新潮熱門打卡景點如「冰淇淋博物館」，不只有...

台灣大擴大mo幣生態圈 520「mo幣多會員日」最高狂省63%

電信業競爭激烈，三雄皆各自組隊大打團體戰，積極整合集團生態圈、拓展線上線下服務多元性，滿足消費者全方位需求。台灣大哥大總...

「蔬食界米其林」出爐！ 全台46間蔬食餐廳摘星

享有「蔬食界米其林」之稱的「豐蔬食評鑑」，在台灣蔬食界已經建立高度的可信度與支持者。今年改由財團法人綠色公益基金會主辦，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦