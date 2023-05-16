IU李知恩生日快樂！近50明星同場 今晚將迎首爾最大趴

一個人過生日是一個人的事，但「全民妹妹」IU過生日？那就是大家的事！有「全民妹妹」之稱的IU李知恩今天（五月16日）過生日，也是「二字頭」的最後一個生日；IU要怎麼慶祝可能要今天才能揭曉，但確定的是，今晚的IU，將以前所未有的華麗、盛大登場！

原來身為古馳（GUCCI）全球代言人的IU，將在今晚參加品牌於首爾景福宮（ Gyeongbokgung Palace）的2024早春（Cruise）大秀，據了解，另一位品牌代言人、怪物新人女團的NewJeans中的Hanni，也將一起到場！

為了這場2024的早春大秀，古馳日前也在IG發表了一只短影音，影片中只見IU換上一身帥氣的復古西裝外套，胸前並有著船錨Logo刺繡，展示出探險、冒險的企圖，飛馳電車上的倒影並秀出了首爾塔，而手提一款Jackie 1961包款的IU，除了身後跟著兩名同行人員，更攜帶了兩枚GUCCI行李箱，展現出活力姿態。