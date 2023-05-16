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G-SHOCK改當「煉金師」打造周年紀念表款 嶄新科技加持讓人看不到後尾燈

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK在眾人期待下，推出RECRYSTALLIZED系列表款，既傳承歷史，同時更有創新，激起了消費者想入手的決心。圖／CASIO提供
G-SHOCK在眾人期待下，推出RECRYSTALLIZED系列表款，既傳承歷史，同時更有創新，激起了消費者想入手的決心。圖／CASIO提供

還有什麼比復刻當年劃時代腕表作品，當作紀念品牌誕生40周年的里程碑呢？那就是G-SHOCK在眾人期待下，推出RECRYSTALLIZED系列表款，既傳承歷史，同時更有創新，激起了消費者想入手的決心。

CASIO旗下的G-SHOCK從去年就開始上市紀念品牌誕生40周年腕表，這季終於來到了重頭戲，曝光了全新的RECRYSTALLIZED系列表款。G-SHOCK在叫好又叫座的全金屬DW-5000腕表上，首度採用了「再結晶」的處理，透過高溫方式讓精鋼表面產生視覺立體紋理，同時再覆以深層硬化，最後再增加碳化鈦塗層或是金色離子IP鍍膜，進而呈現霧面且帶有金屬碎片般的效果。G-SHOCK還在表盤上印了「SINCE 1983」的字樣，切保留第一只DW-5000的磚牆圖樣設計；表帶扣環上印有4顆星型象徵40周年，呼應了左下按鈕上的星星圖騰。除了金屬材質版本，G-SHOCK另備有致敬1983年開發團隊的款式，表盤的液晶螢幕為金色之外，還裝飾了「PROJECT TEAM Tough」，是玩家們瞄準的限定腕表。

沉寂兩年未有新表款的Victorinox終於在今年重新出發，以品牌誕生年份呈現Journey 1884腕表。圖／Victorinox提供
沉寂兩年未有新表款的Victorinox終於在今年重新出發，以品牌誕生年份呈現Journey 1884腕表。圖／Victorinox提供

而沉寂兩年未有新表款的Victorinox終於在今年重新出發，以品牌誕生年份呈現Journey 1884腕表。既是以誕生年份為主題，勢必要做出改變，Victorinox不再強調表款有多麽耐衝擊，但實用目的依舊，以瑞士國民活動的「健行」為靈感，來設計Journey 1884腕表。所以可以看到指針形狀皆是源自瑞士的路標，可單向旋轉表圈，帶有俐落切角，以及底蓋上圖案，都不斷提醒配戴者，Victorinox經典作品「瑞士萬用小刀」。此外這系列所有款式皆獲ISO 1413抗震、ISO 22810防水認證，加上由機芯到表殼大多由品牌製作而成，因此可說是很純正「瑞士」血統的腕表。

G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列表款，金屬款採用了「再結晶」的處理，透過高溫方式讓精鋼表面產生視覺立體紋理。圖／CASIO提供
G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列表款，金屬款採用了「再結晶」的處理，透過高溫方式讓精鋼表面產生視覺立體紋理。圖／CASIO提供

Victorinox Journey 1884石英腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，19,800元。圖／Victorinox提供
Victorinox Journey 1884石英腕表，精鋼表殼搭配橡膠表帶，19,800元。圖／Victorinox提供

Victorinox Journey 1884自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配木質表帶，36,800元。圖／Victorinox提供
Victorinox Journey 1884自動上鍊腕表，精鋼表殼搭配木質表帶，36,800元。圖／Victorinox提供

G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列GMW-B5000PS-1腕表，26,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列GMW-B5000PS-1腕表，26,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK DW-5040PG-1腕表，8,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK DW-5040PG-1腕表，8,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列GMW-B5000PG-9腕表，26,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK RECRYSTALLIZED系列GMW-B5000PG-9腕表，26,500元。圖／CASIO提供

腕表 G-SHOCK 瑞士

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