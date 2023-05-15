疫後瘋出國赴歐美旅遊增溫 巴黎直攻第四名
旅遊平台Klook統計，東京、大阪和曼攻，分別占今年暑假人氣熱門地點前3名；另外，因暑假天數長，前往歐美旅遊的台灣旅客亦有升高趨勢，巴黎躍升至第4，倫敦、洛杉磯也紛紛擠進前10名。
今年上半年最大旅展台北國際觀光博覽會，5月26日至29日在台北世貿一館登場。
Klook表示，Klook夏季線上旅展率先開跑，5月17日至6月2日推出4大超殺優惠，包括天天瘋搶買1送1（日本環球影城、紐約洋基隊美國職棒大聯盟比賽門票等）、新戶SIM卡99元、銀行優惠天天9折起、買就送500元旅遊金。
詳情可至官方活動網站（https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo-bazaar/tw-travel-fair/）查詢。
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