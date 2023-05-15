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珠寶表昇華日常時刻！Chaumet繡球花盛開 Dior幾何美學
法國珠寶品牌Chaumet與自然主義淵源深厚，而曾為法國約瑟芬皇后御用珠寶商的Chaumet，今年從品牌的Hortensia繡球花系列珠寶延伸出全新的8只珠寶表系列作品，將瑟芬皇后摯愛的夢幻花園盎然上身。Dior發表於2021年的Gem Dior系列，今年也推出延伸了全新款式與設計，兩款全新的珠寶腕表完整了第二次發表的系列作品，如同Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane所闡述「以珍貴的手鐲，敘述時間流轉」。
傳說來自東方的繡球花是乘載希望與幸福寓意的豐饒花卉，約瑟芬皇后甚至以繡球花為唯一的女兒命名，母女倆亦陸續向當時Chaumet的創始人兼首席師匠尼鐸訂製繡球花造型珠寶。全新珠寶腕表在精鋼或是18K玫瑰金鑲鑽表圈上裝飾3朵秀氣小花，表面提供彩色漆面、珍珠母貝、綠色孔雀石、或雪花是鑲嵌鑽石等不同選擇，共有22.4毫米和28毫米2種尺寸。系列更搭載快拆表帶裝置，可選擇適合日常穿戴的精鋼米蘭表帶或牛皮表帶，亦可另外訂購多彩的絲緞表帶或蜥蜴皮表帶，猶如擁有多件不同的珠寶。
Gem Dior兩款造型腕表則體現Victoire de Castellane的獨特美學視角。她擅長從廣闊的地質地層與尚未雕琢的寶石中擷取創作靈感，體現幾何學的豐沛概念，這樣的設計也讓人想起品牌創辦人迪奧先生在時裝面料板上排列對比的織品樣本，如絲綢、羊毛、珍貴刺繡等。系列珠寶腕表的設計從異材質、顏色與密度來展現對比下的美學，如孔雀石和黃金與精鋼的搭配、青金石與堅硬寶石的交互影響，同時向高級訂製服與品牌創始人的設計精神致敬。
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