珠寶表昇華日常時刻！Chaumet繡球花盛開 Dior幾何美學

法國珠寶品牌Chaumet與自然主義淵源深厚，而曾為法國約瑟芬皇后御用珠寶商的Chaumet，今年從品牌的Hortensia繡球花系列珠寶延伸出全新的8只珠寶表系列作品，將瑟芬皇后摯愛的夢幻花園盎然上身。Dior發表於2021年的Gem Dior系列，今年也推出延伸了全新款式與設計，兩款全新的珠寶腕表完整了第二次發表的系列作品，如同Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane所闡述「以珍貴的手鐲，敘述時間流轉」。

傳說來自東方的繡球花是乘載希望與幸福寓意的豐饒花卉，約瑟芬皇后甚至以繡球花為唯一的女兒命名，母女倆亦陸續向當時Chaumet的創始人兼首席師匠尼鐸訂製繡球花造型珠寶。全新珠寶腕表在精鋼或是18K玫瑰金鑲鑽表圈上裝飾3朵秀氣小花，表面提供彩色漆面、珍珠母貝、綠色孔雀石、或雪花是鑲嵌鑽石等不同選擇，共有22.4毫米和28毫米2種尺寸。系列更搭載快拆表帶裝置，可選擇適合日常穿戴的精鋼米蘭表帶或牛皮表帶，亦可另外訂購多彩的絲緞表帶或蜥蜴皮表帶，猶如擁有多件不同的珠寶。