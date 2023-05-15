節能省電又美型！AGiM智能循環風扇募資早鳥享74折

酷熱的夏天來臨，時常需要開冷氣降溫，但同時也面臨著電費上漲的問題。如何做到節能省電，兼顧涼爽舒適的生活享受，是大家最關心的問題。全球首發的法國AGiM智能循環風扇為大家提供了一個解決方案，直流變頻靜音、低耗電，大大降低了用電成本；獨家專利的360°立體擺頭技術提供全方位的循環，搭配冷氣使用讓室內空氣更加流通，更解決了空間內循環不良的問題。

這款智能循環風扇同時擁有多種智能功能，只需呼喚阿姆風扇，就能輕鬆地通過語音控制風扇的各種功能，不需要安裝APP或起身動手操作，而5種送風模式包含智能溫感自動控風，可以根據室內的溫度做「適」度的調整，大大提高了生活的便利性。此外，12檔風量選擇，滿足不同人群和使用時間的需求，自由調節風扇的風力和風向。若搭配日本奈米纖維的風扇專用濾網，能夠有效過濾PM2.5、除臭抗菌淨化空氣，對於新生兒以及有毛孩的家庭來說更是必須入手的。