夏日泳裝就缺這一款！英式經典格紋上身 預約夏清涼

隨著夏日的即將來到，英倫時尚品牌Burberry在創意總監Daniel Lee主導下，結合品牌經典的格紋與風格元素，發表全新夏季泳裝形象廣告，為沙灘、戲水、浮淺等各種場合，送上屬於夏日的輕快風格之選。

在一系列由Tyrone Lebon負責平面與影像攝影的廣告視覺中，只見模特兒盡情在沙灘、水下或遊艇上盡情伸展肢體，她（與他）們身上紛紛穿戴各式Burberry單品，從抽繩的海灘褲、寬邊的漁夫帽、泳衣、沙灘巾、比基尼泳衣、手提帆布包，全數「批」上品牌經典的格紋樣式。

事實上，早從1920年代誕生至今、揉合米、白、黑、紅四色的Burberry格紋，已是品牌的有形視覺文化資產，另外像是「戰馬騎士」（EKD）飄揚的旗幟、甲冑與駿馬飛奔的生動樣態，更在本季重新回歸，成為第四代Burberry品牌Logo的精神象徵，也和格紋一般，成為跨越時間與國界的雋永設計。而日前Burberry也在IG上發表新款的品牌紙袋設計樣式，更使用新一代的藍色提繩、藍色的EKD標示搭配白色紙袋，並在網路上引起熱烈討論。