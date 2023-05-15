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夏日泳裝就缺這一款！英式經典格紋上身 預約夏清涼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英倫時尚品牌Burberry在創意總監Daniel Lee主導下，發表全新泳裝形象廣告，送上屬於夏日的輕快風格之選。圖／Burberry提供
英倫時尚品牌Burberry在創意總監Daniel Lee主導下，發表全新泳裝形象廣告，送上屬於夏日的輕快風格之選。圖／Burberry提供

隨著夏日的即將來到，英倫時尚品牌Burberry在創意總監Daniel Lee主導下，結合品牌經典的格紋與風格元素，發表全新夏季泳裝形象廣告，為沙灘、戲水、浮淺等各種場合，送上屬於夏日的輕快風格之選。

在一系列由Tyrone Lebon負責平面與影像攝影的廣告視覺中，只見模特兒盡情在沙灘、水下或遊艇上盡情伸展肢體，她（與他）們身上紛紛穿戴各式Burberry單品，從抽繩的海灘褲、寬邊的漁夫帽、泳衣、沙灘巾、比基尼泳衣、手提帆布包，全數「批」上品牌經典的格紋樣式。

事實上，早從1920年代誕生至今、揉合米、白、黑、紅四色的Burberry格紋，已是品牌的有形視覺文化資產，另外像是「戰馬騎士」（EKD）飄揚的旗幟、甲冑與駿馬飛奔的生動樣態，更在本季重新回歸，成為第四代Burberry品牌Logo的精神象徵，也和格紋一般，成為跨越時間與國界的雋永設計。而日前Burberry也在IG上發表新款的品牌紙袋設計樣式，更使用新一代的藍色提繩、藍色的EKD標示搭配白色紙袋，並在網路上引起熱烈討論。

不管這個夏天要去東北角衝浪還是小琉球浮潛？一款具有Burberry經典格紋的夏日泳裝系列，或將成為冒險、度假、海灘邊的時髦制服，讓笑聲與解放感、無限開展。

2023的Burberry夏日泳裝系列單品，全數「批」上了Burberry經典的格紋樣式。圖／Burberry提供
2023的Burberry夏日泳裝系列單品，全數「批」上了Burberry經典的格紋樣式。圖／Burberry提供
近日曾演出《伊尼舍林》的Barry Keoghan，也為Burberry拍攝新的形象視覺。圖／翻攝自 IG @burberry
近日曾演出《伊尼舍林》的Barry Keoghan，也為Burberry拍攝新的形象視覺。圖／翻攝自 IG @burberry
Burberry近日發表全新品牌提袋，搭配EKD與藍色提繩。圖／翻攝自 IG @burberry
Burberry近日發表全新品牌提袋，搭配EKD與藍色提繩。圖／翻攝自 IG @burberry
全系列單品將包含漁夫帽、海灘褲、泳裝、比基尼，讓無論身處哪個海灘、都能同步英倫的時尚風情。圖／Burberry提供
全系列單品將包含漁夫帽、海灘褲、泳裝、比基尼，讓無論身處哪個海灘、都能同步英倫的時尚風情。圖／Burberry提供

品牌 Burberry 沙灘

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