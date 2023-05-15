豪砸千萬下重本！寶島鐘表花蓮名店軟硬服務全升級

一向在台灣擁有最廣泛通路的寶島鐘表，近日再將服務據點全新升級，將位於東台灣花蓮的寶島鐘表花蓮名店耗資千萬改裝，並已於五月中旬全新面向公眾。

嚴格來說，寶島鐘表花蓮名店早已在當地中華路上經營40載，加上販售中高價位品牌為主，屬於寶島鐘表的「名店」分類，也是東台灣唯一的勞力士授權代理店。整間寶島鐘表花蓮名店共分一、二兩層樓，佔地過百坪，不僅勞力士（ROLEX）可在店內購入，同屬勞力士集團的帝舵（TUDOR）也於店內設櫃，整體空間寬敞明亮而溫暖。

二樓店面則在勞力士與帝舵之外，再提供包含百年靈（Breitling）、浪琴（Longines）、崑崙（CORUM）、柏萊士（Bell & Ross）、雷達（RADO）等品牌，滿足手表愛好者的多元需求。