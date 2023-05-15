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豪砸千萬下重本！寶島鐘表花蓮名店軟硬服務全升級

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶島鐘表近日再將服務據點全新升級，將位於東台灣花蓮的寶島鐘表花蓮名店耗資千萬改裝。圖／寶島鐘表提供
寶島鐘表近日再將服務據點全新升級，將位於東台灣花蓮的寶島鐘表花蓮名店耗資千萬改裝。圖／寶島鐘表提供

一向在台灣擁有最廣泛通路的寶島鐘表，近日再將服務據點全新升級，將位於東台灣花蓮的寶島鐘表花蓮名店耗資千萬改裝，並已於五月中旬全新面向公眾。

嚴格來說，寶島鐘表花蓮名店早已在當地中華路上經營40載，加上販售中高價位品牌為主，屬於寶島鐘表的「名店」分類，也是東台灣唯一的勞力士授權代理店。整間寶島鐘表花蓮名店共分一、二兩層樓，佔地過百坪，不僅勞力士（ROLEX）可在店內購入，同屬勞力士集團的帝舵（TUDOR）也於店內設櫃，整體空間寬敞明亮而溫暖。

二樓店面則在勞力士與帝舵之外，再提供包含百年靈（Breitling）、浪琴（Longines）、崑崙（CORUM）、柏萊士（Bell & Ross）、雷達（RADO）等品牌，滿足手表愛好者的多元需求。

值得一提的是，與花蓮名店相距不遠的寶島鐘表流行館則提供入門價位的選擇，並同樣在近日完成裝潢改裝，更為東台灣的手表愛好者，帶來完整的軟硬體全新體驗。

寶島鐘表花蓮名店屬寶島鐘表集團的「名店」類，也是東台灣唯一的勞力士授權代理店。圖／寶島鐘表提供
寶島鐘表花蓮名店屬寶島鐘表集團的「名店」類，也是東台灣唯一的勞力士授權代理店。圖／寶島鐘表提供
寶島鐘表上周甫為耗資千萬改裝的花蓮名店剪綵、正式重新開幕。圖／寶島鐘表提供
寶島鐘表上周甫為耗資千萬改裝的花蓮名店剪綵、正式重新開幕。圖／寶島鐘表提供
二樓店面則在勞力士與帝舵之外，再提供包含百年靈（Breitling）、浪琴（Longines）、崑崙（CORUM）等高價位品牌。圖／寶島鐘表提供
二樓店面則在勞力士與帝舵之外，再提供包含百年靈（Breitling）、浪琴（Longines）、崑崙（CORUM）等高價位品牌。圖／寶島鐘表提供
位於花蓮市中華路上的寶島鐘表花蓮名店，已於在地經營40多年。圖／寶島鐘表提供
位於花蓮市中華路上的寶島鐘表花蓮名店，已於在地經營40多年。圖／寶島鐘表提供

花蓮 勞力士

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