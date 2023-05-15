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比初戀還甜？八木莉可子巧戴法式珠寶曬輕奢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
去年因《初戀》走紅的八木莉可子，近日新作不斷，並與佐野勇斗（Sano Hayato）在新戲《鄰人似銀河》（A Galaxy Next Door）一同演出對手戲。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official（合成圖）
去年因《初戀》走紅的八木莉可子，近日新作不斷，並與佐野勇斗（Sano Hayato）在新戲《鄰人似銀河》（A Galaxy Next Door）一同演出對手戲。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official（合成圖）

人生最甜三件事絕對會是口渴時的一杯水、煉乳，或是初戀的回憶。去年因演出日劇《初戀》中「年輕版」滿島光而走紅的日本女星八木莉可子，近日話題滿滿，除了登上各大時尚雜誌封面，更常在IG中大秀穿搭，展現與外在一樣的空靈仙氣。

去年因為演出年輕版「也英」的八木莉可子（Rikako Yagi），近日並有改編自漫畫的新戲《鄰人似銀河》（A Galaxy Next Door）與佐野勇斗（Sano Hayato）一同演出對手戲；不僅如此，八木莉可子並同時受到年輕時尚品牌或高級精品青睞，並陸續登上新加坡時尚雜誌《品》、香港時尚雜誌《MILK》封面，過往或近期的作品再有包含《穿越時空的少女》與歷史劇《鎌倉殿的13人》。

而近日八木莉可子並在IG曬出一系列穿搭，只見她時而穿上淺色系西裝外套，並將珠寶當成髮飾、耳骨夾，又或是透過同系列單品的大量疊加，無論是平靜托腮或露齒一笑，都展露出可甜可鹹、動靜皆宜的空氣系清新仙氣。

原來這套穿搭出自八木莉可子為日本女性雜誌《SPUR》拍攝的時尚單元，而她身上並全數使用了法國頂級珠寶品牌Boucheron的Quatre系列，該系列透過鑽石、貴金屬、精密陶瓷與多種紋飾的疊加創造出豐富的質地與光澤層次，無論是小巧的手環、寬版或窄版的戒指，項鍊，透過大量的重複搭配，創造出個人獨具特色。想嘗試不一樣的珠寶與服裝穿搭？是不是下次也跟八木莉可子借一下靈感呢？

Quatre系列Double White戒指，白金、陶瓷，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre系列Double White戒指，白金、陶瓷，價格店洽。圖／Boucheron提供
八木莉可子為日本女性雜誌《SPUR》拍攝了時尚大頁面，並配戴上法式珠寶，大秀清新輕奢。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
八木莉可子為日本女性雜誌《SPUR》拍攝了時尚大頁面，並配戴上法式珠寶，大秀清新輕奢。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
Quatre系列Double White白色陶瓷鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre系列Double White白色陶瓷鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucheron提供
曾是體操選手、也擁有日本書法八段認證的八木莉可子，甜美清新的氣質，並有「水原希子」接班人的稱號。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
曾是體操選手、也擁有日本書法八段認證的八木莉可子，甜美清新的氣質，並有「水原希子」接班人的稱號。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
五官輪廓深邃的八木莉可子，頗受精品品牌青睞、並頻繁登上國際或日本女性雜誌封面。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
五官輪廓深邃的八木莉可子，頗受精品品牌青睞、並頻繁登上國際或日本女性雜誌封面。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
五官輪廓深邃的八木莉可子，頗受精品品牌青睞、並頻繁登上國際或日本女性雜誌封面。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
五官輪廓深邃的八木莉可子，頗受精品品牌青睞、並頻繁登上國際或日本女性雜誌封面。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
Quatre系列Double White白色陶瓷鑽石寬板戒指，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre系列Double White白色陶瓷鑽石寬板戒指，價格店洽。圖／Boucheron提供
珠寶一樣配戴在手上、胸前？八木莉可子展現創意，將珠寶運用在身上不同位置，展現法式創意。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official
珠寶一樣配戴在手上、胸前？八木莉可子展現創意，將珠寶運用在身上不同位置，展現法式創意。圖／翻攝自 IG @ yagirikaco_official

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