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比初戀還甜？八木莉可子巧戴法式珠寶曬輕奢
人生最甜三件事絕對會是口渴時的一杯水、煉乳，或是初戀的回憶。去年因演出日劇《初戀》中「年輕版」滿島光而走紅的日本女星八木莉可子，近日話題滿滿，除了登上各大時尚雜誌封面，更常在IG中大秀穿搭，展現與外在一樣的空靈仙氣。
去年因為演出年輕版「也英」的八木莉可子（Rikako Yagi），近日並有改編自漫畫的新戲《鄰人似銀河》（A Galaxy Next Door）與佐野勇斗（Sano Hayato）一同演出對手戲；不僅如此，八木莉可子並同時受到年輕時尚品牌或高級精品青睞，並陸續登上新加坡時尚雜誌《品》、香港時尚雜誌《MILK》封面，過往或近期的作品再有包含《穿越時空的少女》與歷史劇《鎌倉殿的13人》。
而近日八木莉可子並在IG曬出一系列穿搭，只見她時而穿上淺色系西裝外套，並將珠寶當成髮飾、耳骨夾，又或是透過同系列單品的大量疊加，無論是平靜托腮或露齒一笑，都展露出可甜可鹹、動靜皆宜的空氣系清新仙氣。
原來這套穿搭出自八木莉可子為日本女性雜誌《SPUR》拍攝的時尚單元，而她身上並全數使用了法國頂級珠寶品牌Boucheron的Quatre系列，該系列透過鑽石、貴金屬、精密陶瓷與多種紋飾的疊加創造出豐富的質地與光澤層次，無論是小巧的手環、寬版或窄版的戒指，項鍊，透過大量的重複搭配，創造出個人獨具特色。想嘗試不一樣的珠寶與服裝穿搭？是不是下次也跟八木莉可子借一下靈感呢？
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