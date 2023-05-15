比初戀還甜？八木莉可子巧戴法式珠寶曬輕奢

人生最甜三件事絕對會是口渴時的一杯水、煉乳，或是初戀的回憶。去年因演出日劇《初戀》中「年輕版」滿島光而走紅的日本女星八木莉可子，近日話題滿滿，除了登上各大時尚雜誌封面，更常在IG中大秀穿搭，展現與外在一樣的空靈仙氣。

去年因為演出年輕版「也英」的八木莉可子（Rikako Yagi），近日並有改編自漫畫的新戲《鄰人似銀河》（A Galaxy Next Door）與佐野勇斗（Sano Hayato）一同演出對手戲；不僅如此，八木莉可子並同時受到年輕時尚品牌或高級精品青睞，並陸續登上新加坡時尚雜誌《品》、香港時尚雜誌《MILK》封面，過往或近期的作品再有包含《穿越時空的少女》與歷史劇《鎌倉殿的13人》。

而近日八木莉可子並在IG曬出一系列穿搭，只見她時而穿上淺色系西裝外套，並將珠寶當成髮飾、耳骨夾，又或是透過同系列單品的大量疊加，無論是平靜托腮或露齒一笑，都展露出可甜可鹹、動靜皆宜的空氣系清新仙氣。