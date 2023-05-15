四大類型藝博會同時進攻台北 見證台年輕世代藏家崛起

上個周末的台北很「藝術」！光是在台北便有四場類型迥異的藝術博覽會同步登場──包括台北當代藝術博覽會、首個只在夜間開放的藝博會「「NIGHT ART FAIR TAIPEI 」；免展位費、限定35歲以下藝術家參展的飯店型博覽會「RE：AND」；以及國外常見、台灣卻罕見的骨董藝博會「台北文華藝術博覽會」。加上月初和月底兩場藝博會，5月在台北就有六場藝博會，業界分析，如此密集的藝博會，證明台灣年輕世代藏家已成形，擁有足夠的藝術消費力。

為什麼會一口氣冒出四種型態迥異的藝博會「對打」？翁氏工作室創辦人翁浩原分析，關鍵原因應該是台北當代藝博會產生的「磁吸效應」，吸引不同型態的藝博會落腳周遭、同步開展，希望承接台北當代吸引的藝術觀眾。此一由歐洲策展人聯手瑞銀集團打造、台灣最「國際」也最具規模的藝博會，四屆以來成功凝聚人氣與商機，帶動整個台北往「藝博台北」邁進。

如此密集的城市藝博會，吸引歐美眾多藝術媒體報導。國際媒體不約而同指出，台北當代與其他國際藝博會最大不同之處，在於國際觀眾的比例並不高，本地觀眾占了八成，其他則來自日、南韓、東南亞與香港。翁浩原觀察，這個數字代表台灣崛起一批新世代藏家，他們開始欣賞與購買藝術品，光是台灣的內需市場便足夠撐起多場藝博會。

瑞銀最近發表的藝術市場報告指出，台灣擁有全世界最重視年輕藝術家和藏家的藝術市場，形成台灣藝博會的特色。如「夜台北國際藝術博覽會」號稱是全世界首場「只在夜晚開放的黑色藝術博覽會」，鎖定年輕夜貓族。「RE：AND藝術設計博覽會」則限定35歲以下藝術家參展，並以免展位費的方式降低參展門檻。