四大類型藝博會同時進攻台北 見證台年輕世代藏家崛起

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影

上個周末的台北很「藝術」！光是在台北便有四場類型迥異的藝術博覽會同步登場──包括台北當代藝術博覽會、首個只在夜間開放的藝博會「「NIGHT ART FAIR TAIPEI 」；免展位費、限定35歲以下藝術家參展的飯店型博覽會「RE：AND」；以及國外常見、台灣卻罕見的骨董藝博會「台北文華藝術博覽會」。加上月初和月底兩場藝博會，5月在台北就有六場藝博會，業界分析，如此密集的藝博會，證明台灣年輕世代藏家已成形，擁有足夠的藝術消費力。

為什麼會一口氣冒出四種型態迥異的藝博會「對打」？翁氏工作室創辦人翁浩原分析，關鍵原因應該是台北當代藝博會產生的「磁吸效應」，吸引不同型態的藝博會落腳周遭、同步開展，希望承接台北當代吸引的藝術觀眾。此一由歐洲策展人聯手瑞銀集團打造、台灣最「國際」也最具規模的藝博會，四屆以來成功凝聚人氣與商機，帶動整個台北往「藝博台北」邁進。

如此密集的城市藝博會，吸引歐美眾多藝術媒體報導。國際媒體不約而同指出，台北當代與其他國際藝博會最大不同之處，在於國際觀眾的比例並不高，本地觀眾占了八成，其他則來自日、南韓、東南亞與香港。翁浩原觀察，這個數字代表台灣崛起一批新世代藏家，他們開始欣賞與購買藝術品，光是台灣的內需市場便足夠撐起多場藝博會。

瑞銀最近發表的藝術市場報告指出，台灣擁有全世界最重視年輕藝術家和藏家的藝術市場，形成台灣藝博會的特色。如「夜台北國際藝術博覽會」號稱是全世界首場「只在夜晚開放的黑色藝術博覽會」，鎖定年輕夜貓族。「RE：AND藝術設計博覽會」則限定35歲以下藝術家參展，並以免展位費的方式降低參展門檻。

即使是國外的參展畫廊，帶來的展品也走年輕路線。來自日本的Kaikai Kiki 藝廊將展場布置成日本拉麵店和便利商店，吸引大批觀眾駐足。Kaikai Kiki 代表指出，日本的動漫文化和台灣緊密相連，兩地年輕藏家的品味相似。來自香港的Lucia Chang Fine Arts則帶來香港「九龍皇帝」曾灶財的塗鴉個展。這位用街頭塗鴉抗議政府、人生故事猶如「香港柯賜海」的素人畫家，離世後作品洛陽紙貴，成為華人的文化符號。

在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
台北當代藝術博覽會吸引香港頂尖畫廊來台參展，圖為Lucia Chang Fine Arts帶來的「九龍皇帝」曾兆財個展，其塗鴉是香港人的共同文化回憶，去年在巴塞爾藝術展香港展會造成轟動。記者陳宛茜／攝影
台北當代藝術博覽會吸引香港頂尖畫廊來台參展，圖為Lucia Chang Fine Arts帶來的「九龍皇帝」曾兆財個展，其塗鴉是香港人的共同文化回憶，去年在巴塞爾藝術展香港展會造成轟動。記者陳宛茜／攝影
南港老爺行旅舉辦的「RE：AND藝術設計博覽會」，免展位費用、限定35歲以下藝術家參展。圖／RE：AND藝術設計博覽會提供
南港老爺行旅舉辦的「RE：AND藝術設計博覽會」，免展位費用、限定35歲以下藝術家參展。圖／RE：AND藝術設計博覽會提供
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
在南港展覽館展出的台北當代藝術博覽會舉辦四屆以來產生磁吸效應，今年吸引四家不同類型的藝博會同步開展。記者曾吉松／攝影
台北當代藝術博覽會吸引亞洲頂尖畫廊來台參展，圖為東京的Kaiai Kiki 畫廊，以台灣人熟悉的日本拉麵店和便利商店布置展場。記者陳宛茜／攝影
台北當代藝術博覽會吸引亞洲頂尖畫廊來台參展，圖為東京的Kaiai Kiki 畫廊，以台灣人熟悉的日本拉麵店和便利商店布置展場。記者陳宛茜／攝影

香港 日本 藝術家

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