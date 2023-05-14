5倍壓縮集塵盒、拖地不留水痕 雷姬D8掃拖機器人解決惱人打掃痛點

疫情之後最夯的清潔家電，除了洗碗機，就是全自動掃拖機器人了！掃地機器人在經過多年的不斷進化，除了乾吸、濕拖，現在更可以自動洗烘拖布，讓惱人的打掃工作更輕鬆省力。

MIT家用清潔機器人品牌HOBOT好樣科技推出的「雷姬D8環保壓縮集塵掃拖地機器人」打破目前流行的自動集塵袋的設計，首創將壓縮刮板內建於機身集塵盒，可抑制揚塵同時刮除濾網塵垢，放大5倍集塵空間。實際使用可以數週才清空一次集塵盒，對於家有兒童總是要從集塵盒裡撈出各式玩具零件的家長來說，延長了清潔集塵盒的頻率同時也避免不該被清掉的東西找不回來，少了集塵袋也代表不用一直買拋棄式耗材，更省錢又環保。

雷姬D8獨家專利前吸髮口的設計也非常適合家有長髮成員、或是有寵物的家庭，前吸髮口吸力高達5000PA，在滾刷前就將毛髮先吸入集塵盒，避免毛髮纏繞，等於也省去惱人的滾刷纏髮清潔步驟，實際試用數個月，完全不需要處理毛髮纏繞滾刷的問題，也是省力重點。

如果家中地板是素色石英磚的民眾，過往使用掃拖機器人最大的困擾，經常是怎麼看怎麼刺眼的「水痕」問題。雷姬D8運用智能大動作平板拖布，透過最高每分鐘1,300次，每次8毫米、加壓800克的力道，來回往復擦拭，不只達到仿手拖的潔淨度，機身底部4顆噴頭配合智能感溫噴水，計算室溫影響蒸發率，精密控制噴水量溶解汙漬，更讓拖地清爽不留水痕。而拖布結合銀離子、三層縫合設計，還可抑菌兼除臭。

另外，智慧家庭少不了的當然是App控制功能，來自台灣研發的雷姬D8預設的中文語音聽起來就是親切，打掃過程中也會以語音提示進度。App內清掃功能的設定也相當直覺便利，首次使用會掃描整個空間並且自動設定分區地圖，使用者除了可以依照每天行程預先設定好預約清掃排程，甚至可以在排程中針對各個區域設定不同的清潔模式。

雷姬D8內建8種達人清潔模式，包括標準、強吸髮、除漬、強力、節能、深層清潔、乾掃，還有自訂模式，可自訂5段參數調整，另外，除漬模式更可將乾掉的油漬、污垢等頑固髒污軟化清除。平常可以隨時查看水箱、集塵盒、感應器狀態，水箱空了、集塵盒滿了也會立刻透過手機通知，還可以將手機當成遙控器，手動操控前往想要加強清潔的區域打掃乾淨。