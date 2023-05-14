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夏季必備涼拖鞋怎麼選？涼感機能、搶眼配色缺一不可 Onitsuka Tiger翻玩經典設計

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger的MEXICO 66 SABOT靈感來自品牌暢銷款之一的MEXICO 66，因此有著復古外觀。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger的MEXICO 66 SABOT靈感來自品牌暢銷款之一的MEXICO 66，因此有著復古外觀。圖／Onitsuka Tiger提供

為炎炎夏日穿搭做好準備沒？其中不可或缺的涼拖鞋，在Onitsuka Tiger、Hoka、Keen及哈瓦仕的重新詮釋下，帶來兼具涼感機能性，以及搶眼配色的新選擇，更可是潮流Look的焦點單品。

「潮流人士首選」

時尚品牌Onitsuka Tiger推陳出新，在這季帶來MEXICO 66 SABOT、REBILAC SANDAL及OHBORI STRAP等鞋款，並讓經典款式再次有新風貌。像是MEXICO 66 SABOT靈感來自品牌暢銷款之一的 MEXICO 66，因此有著復古外觀，而且鞋面採用粗網眼材質，並結合提供緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，搭配清爽配色「虎爪紋」 圖樣，集實用性與潮流為一體。

Mastermind X Havaianas聯名系列拖鞋，2,080元。圖／Havaianas提供
Mastermind X Havaianas聯名系列拖鞋，2,080元。圖／Havaianas提供

而哈瓦仕Havaianas則與日本潮牌Mastermind再度合作，訴求街頭風格和舒適，並結合最新Slide鞋款，推出聯名設計。Havaianas在鞋面上大做文章，裝飾了立體浮雕的經典Mastermind骷髏頭標誌，除了使用招牌暗黑配色外，也備有大膽熔岩橘，適合喜愛舒適又鍾情街頭穿搭的族群。

「卓越戶外機能」

HOKA的專為越野、健行等戶外活動設計的HOPARA涼鞋，採EVA混和橡膠中底，提供緩震與動能回饋兼具的腳感。鞋面為彈性、親膚與且透氣的Neoprene材質、橡膠鞋頭能保護腳趾；快繫鞋帶系統可輕鬆調整鬆緊與收納，大底採用高抓地橡膠搭配0.4cm寬鞋底刻紋，在潮濕環境可有良好抓地力，並同時確保支撐及穩定。

HOKA的專為越野、健行等戶外活動設計的HOPARA涼鞋，採EVA混和橡膠中底，提供緩震與動能回饋兼具的腳感。圖／HOKA提供
HOKA的專為越野、健行等戶外活動設計的HOPARA涼鞋，採EVA混和橡膠中底，提供緩震與動能回饋兼具的腳感。圖／HOKA提供

慶祝品牌誕生20周年的KEEN則準備了NEWPORT紀念款涼鞋，在鞋面織帶上印有Q版NEWPORT鞋樣插畫，黑色線稿塗鴉，使鞋面脫穎而出。不僅如此，還提供了MONOCHROME純色系列，能讓消費者依照個性和喜好自由搭配，包含米色、灰色、綠色和粉色，並透過異材質堆疊出立體層次感。

Mastermind X Havaianas聯名系列拖鞋，2,080元。圖／Havaianas提供
Mastermind X Havaianas聯名系列拖鞋，2,080元。圖／Havaianas提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SABOT鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66 SABOT鞋，3,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

KEEN NEWPORT紀念款涼鞋，3,800元。圖／KEEN提供
KEEN NEWPORT紀念款涼鞋，3,800元。圖／KEEN提供

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP鞋，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger OHBORI STRAP鞋，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

HOKA HOPARA涼鞋，4,800元。圖／HOKA提供
HOKA HOPARA涼鞋，4,800元。圖／HOKA提供

HOKA HOPARA涼鞋，4,800元。圖／HOKA提供
HOKA HOPARA涼鞋，4,800元。圖／HOKA提供

KEEN MONOCHROME純色系列涼鞋，3,800元。圖／KEEN提供
KEEN MONOCHROME純色系列涼鞋，3,800元。圖／KEEN提供

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