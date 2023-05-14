夏季必備涼拖鞋怎麼選？涼感機能、搶眼配色缺一不可 Onitsuka Tiger翻玩經典設計
為炎炎夏日穿搭做好準備沒？其中不可或缺的涼拖鞋，在Onitsuka Tiger、Hoka、Keen及哈瓦仕的重新詮釋下，帶來兼具涼感機能性，以及搶眼配色的新選擇，更可是潮流Look的焦點單品。
「潮流人士首選」
時尚品牌Onitsuka Tiger推陳出新，在這季帶來MEXICO 66 SABOT、REBILAC SANDAL及OHBORI STRAP等鞋款，並讓經典款式再次有新風貌。像是MEXICO 66 SABOT靈感來自品牌暢銷款之一的 MEXICO 66，因此有著復古外觀，而且鞋面採用粗網眼材質，並結合提供緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，搭配清爽配色「虎爪紋」 圖樣，集實用性與潮流為一體。
而哈瓦仕Havaianas則與日本潮牌Mastermind再度合作，訴求街頭風格和舒適，並結合最新Slide鞋款，推出聯名設計。Havaianas在鞋面上大做文章，裝飾了立體浮雕的經典Mastermind骷髏頭標誌，除了使用招牌暗黑配色外，也備有大膽熔岩橘，適合喜愛舒適又鍾情街頭穿搭的族群。
「卓越戶外機能」
HOKA的專為越野、健行等戶外活動設計的HOPARA涼鞋，採EVA混和橡膠中底，提供緩震與動能回饋兼具的腳感。鞋面為彈性、親膚與且透氣的Neoprene材質、橡膠鞋頭能保護腳趾；快繫鞋帶系統可輕鬆調整鬆緊與收納，大底採用高抓地橡膠搭配0.4cm寬鞋底刻紋，在潮濕環境可有良好抓地力，並同時確保支撐及穩定。
慶祝品牌誕生20周年的KEEN則準備了NEWPORT紀念款涼鞋，在鞋面織帶上印有Q版NEWPORT鞋樣插畫，黑色線稿塗鴉，使鞋面脫穎而出。不僅如此，還提供了MONOCHROME純色系列，能讓消費者依照個性和喜好自由搭配，包含米色、灰色、綠色和粉色，並透過異材質堆疊出立體層次感。
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