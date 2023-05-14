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原料全透明！家樂福「NAKERY裸焙坊」新店店近200款麵包、糕點 試賣3週業績破百萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料。記者黃筱晴／攝影

去年4月家樂福宣布推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」，推出後大獲消費者好評，去年8月家樂福更以店中店型態在家樂福台中西屯店，開設台灣通路第一家原物料全透明化的「NAKERY裸焙坊」，至今推出173支包含西式、台式麵包、蛋糕多元烘焙商品，近日第3家NAKERY裸焙坊正式開幕，選在有「店王」之稱的家樂福新店店開出佔地近30坪的豪華店中店，試賣3週大受消費者歡迎，業績瞬間已賣破百萬。

家樂福從2018年推動Act for Food食際行動開始，看準消費者追求「無添加」、「低醣」的健康飲食需求，以「Naked裸」為產品研發核心，使用單純的配方搭配以自然為本的優質食材，更進一步通過國際A.A.無添加驗證。

「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料，推出多款用料紮實、造型精緻的西式、台式麵包及蛋糕，其中也包括數款以米為主原料製成「無麵粉蛋糕」、「低醣吐司」等市面上少見的商品，173支商品的規模，佔了總烘焙商品近6成佔比，上架類型包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元，滿足不同喜好、年齡層消費者的需求。

而這樣的理念也受到消費者肯定，西屯店開幕短短10個月就創下超過1,600萬業績表現，今年2月走入社區並選在家樂福超市師大店開設全台第2家NAKERY店中店，第3家店則是前進家樂福新店店，家樂福也預告，下個月第4家NAKERY裸焙坊將於家樂福淡新店正式開幕。

台式麵包用漂亮的展示櫃呈現。記者黃筱晴／攝影
台式麵包用漂亮的展示櫃呈現。記者黃筱晴／攝影
看準消費者追求「無添加」、「低醣」的健康飲食需求推出各式新品。記者黃筱晴／攝影
看準消費者追求「無添加」、「低醣」的健康飲食需求推出各式新品。記者黃筱晴／攝影
第3家NAKERY裸焙坊於家樂福新店店正式開幕。記者黃筱晴／攝影
第3家NAKERY裸焙坊於家樂福新店店正式開幕。記者黃筱晴／攝影
NAKERY裸焙坊產品包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元。記者黃筱晴／攝影
NAKERY裸焙坊產品包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY裸焙坊」，至今推出173支包含西式、台式麵包、蛋糕多元烘焙商品。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY裸焙坊」，至今推出173支包含西式、台式麵包、蛋糕多元烘焙商品。記者黃筱晴／攝影
NAKERY裸焙坊產品包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元。記者黃筱晴／攝影
NAKERY裸焙坊產品包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元。記者黃筱晴／攝影
台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」，去年推出後大獲消費者好評。記者黃筱晴／攝影
台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」，去年推出後大獲消費者好評。記者黃筱晴／攝影

家樂福 業績

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