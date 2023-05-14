原料全透明！家樂福「NAKERY裸焙坊」新店店近200款麵包、糕點 試賣3週業績破百萬

去年4月家樂福宣布推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」，推出後大獲消費者好評，去年8月家樂福更以店中店型態在家樂福台中西屯店，開設台灣通路第一家原物料全透明化的「NAKERY裸焙坊」，至今推出173支包含西式、台式麵包、蛋糕多元烘焙商品，近日第3家NAKERY裸焙坊正式開幕，選在有「店王」之稱的家樂福新店店開出佔地近30坪的豪華店中店，試賣3週大受消費者歡迎，業績瞬間已賣破百萬。

家樂福從2018年推動Act for Food食際行動開始，看準消費者追求「無添加」、「低醣」的健康飲食需求，以「Naked裸」為產品研發核心，使用單純的配方搭配以自然為本的優質食材，更進一步通過國際A.A.無添加驗證。

「NAKERY裸焙坊」主打全使用純淨、無不良添加物的原料，推出多款用料紮實、造型精緻的西式、台式麵包及蛋糕，其中也包括數款以米為主原料製成「無麵粉蛋糕」、「低醣吐司」等市面上少見的商品，173支商品的規模，佔了總烘焙商品近6成佔比，上架類型包含西式94支、台式34支、糕點45支，種類多元，滿足不同喜好、年齡層消費者的需求。