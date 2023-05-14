快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾淨氣質讓人心動，想把男友打扮成宋江？輕鬆get同款年下男清新穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美國休閒服飾GUESS邀請宋江擔任品牌大使，而最新曝光的春夏形象大片，更是能讓人欣賞到他宛如雕塑一般的帥氣五官。圖／GUESS提供
美國休閒服飾GUESS邀請宋江擔任品牌大使，而最新曝光的春夏形象大片，更是能讓人欣賞到他宛如雕塑一般的帥氣五官。圖／GUESS提供

說到南韓當今的人氣男星代表，就不能不提憑「無法抗拒的他」、「如蝶翩翩」爆紅的宋江，近年的「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」更是讓觀眾看到他嶄新的一面。即便如此，今年29歲的宋江只要現身鏡頭前，藉由年下男的風格穿搭，總能透出讓人心動的乾淨氣質，讓不少女性也想把男友打扮成他！

美國休閒服飾GUESS像是聽到粉絲們心聲一樣，邀請宋江擔任品牌大使，而最新曝光的春夏形象大片，更是能讓人欣賞到他宛如雕塑一般的帥氣五官，所以想讓男友打扮成宋江一點也不費力。像是涼爽的短袖針織衫， 搭配水洗寬版牛仔褲組合，最適合喜愛整潔造型的人；如果想要更獨特的風格，就能以丹寧短袖襯衫和短褲的穿搭，營造出淘氣感。適合度假的印花襯衫可以配搭黑色直筒牛仔褲，而且還要學宋江一樣，捲起袖子打造更精緻的look；或是夏日必備的白色T恤和牛仔褲日常裝扮，也能讓人呈現清爽感。

GUESS春夏系列形象大片，度假感印花襯衫配搭黑色直筒牛仔褲，就能打造更精緻look。圖／GUESS提供
GUESS春夏系列形象大片，度假感印花襯衫配搭黑色直筒牛仔褲，就能打造更精緻look。圖／GUESS提供

而牛仔褲大廠Levi's在今年持續慶祝招牌的501®褲款誕生150周年，首度與潮牌JJJJound合作，推出聯名迷你系列，以淺色水洗赤耳丹寧面料打造服飾及配件，呈現雙方品牌精神的獨立性與完整性。系列中的501®‘93牛仔褲，採用未脫漿的淺色水洗赤耳丹寧面料製成，搭配銅製五金釦點綴，後腰處飾有Levi’s® X JJJJound限定雙馬皮標，體現雙方重視設計品質、實用耐穿和極簡美學的核心理念。

GUESS春夏系列形象大片，帶有迷你logo的簡單T恤，是一年四季都可以使用的單品。圖／GUESS提供
GUESS春夏系列形象大片，帶有迷你logo的簡單T恤，是一年四季都可以使用的單品。圖／GUESS提供

GUESS春夏系列形象大片，帶有迷你logo的簡單T恤，是一年四季都可以使用的單品。圖／GUESS提供
GUESS春夏系列形象大片，帶有迷你logo的簡單T恤，是一年四季都可以使用的單品。圖／GUESS提供

GUESS春夏系列形象大片，宋江示範搭配印花圖案T恤，完成一個清爽的夏季休閒造型。圖／GUESS提供
GUESS春夏系列形象大片，宋江示範搭配印花圖案T恤，完成一個清爽的夏季休閒造型。圖／GUESS提供

Levi’s® X JJJJound聯名系列501®‘93牛仔褲，8,900元。圖／Levi’s提供
Levi’s® X JJJJound聯名系列501®‘93牛仔褲，8,900元。圖／Levi’s提供

Levi’s® X JJJJound聯名系列赤耳丹寧面料六分割帽，2,900元。圖／Levi’s提供
Levi’s® X JJJJound聯名系列赤耳丹寧面料六分割帽，2,900元。圖／Levi’s提供

Levi’s® X JJJJound聯名系列帆布托特包，5,900元。圖／Levi’s提供
Levi’s® X JJJJound聯名系列帆布托特包，5,900元。圖／Levi’s提供

Levi’s® X JJJJound聯名系列白色經典厚磅口袋T恤，2,900元。圖／Levi’s提供
Levi’s® X JJJJound聯名系列白色經典厚磅口袋T恤，2,900元。圖／Levi’s提供

Levi’s® X JJJJound聯名系列丹寧襯衫，6,900元。圖／Levi’s提供
Levi’s® X JJJJound聯名系列丹寧襯衫，6,900元。圖／Levi’s提供

牛仔褲 品牌 韓劇

延伸閱讀

趣山東鄆城 體驗水滸英雄豪氣

網傳高雄社教館有人發玻璃渣糖果 警證實少女散布謠言

他驚覺越來越少人穿「這單品」 網搖頭曝：日本年輕人早不穿了

60師生手握兵器對打練排陣 北門高中宋江陣初體驗

相關新聞

乾淨氣質讓人心動，想把男友打扮成宋江？輕鬆get同款年下男清新穿搭

說到南韓當今的人氣男星代表，就不能不提憑「無法抗拒的他」、「如蝶翩翩」爆紅的宋江，近年的「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」更是讓觀眾看到他嶄新的一面。即便如此，今年29歲的宋江只要現身鏡頭前，藉由年下男的風格穿搭，總能透出讓人心動的乾淨氣質，讓不少女性也想把男友打扮成他！

Swatch攜手傳奇塗鴉大師巴斯奇亞 玩家必收「隱藏版」藝術聯名表現身

Swatch在今年3月時，曝光了一系列與博物館、美術館合作的限量表款，讓消費者輕易的把藝術大師經典作品戴在手上，獲得熱烈的迴響。沒想到品牌居然還藏了一手，在近期推出「隱藏版」JEAN-MICHEL BASQUIAT（巴斯奇亞）系列，讓玩家們又驚又喜！

台北松山慈祐宮建廟270年 東京高圓寺阿波舞熱鬧踩街

台北松山慈祐宮、松山區公所舉辦「2023錫口文化節」周末在廟前廣場熱鬧舉行，由高雄內門順賢宮的宋江陣率先登場，緊接被譽為...

2023新北閱讀節／打造閱讀遊樂園 親子同樂共度難忘午後

2023新北閱讀節以「設計・新日常」為主題，今日（5月13日）持續於新北市立美術館（以下簡稱新美館）帶來「閱讀遊樂園」。...

3道法菜980元！信義區高空法料餐廳MiraWan單點無負擔

坐落於台北市信義區微風南山47樓的法料餐廳MiraWan Eatery，是擁有高空環狀視野的高空景觀餐廳。行政主廚鄭裕錞...

赴日航班明起加強安檢 桃機籲提早報到

赴日旅客注意，因應日本G7高峰會舉行期間強化航空保安需求，桃園機場依據民航局加強機場航空保安措施指引，針對飛往日本航班包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦