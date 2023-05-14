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乾淨氣質讓人心動，想把男友打扮成宋江？輕鬆get同款年下男清新穿搭
說到南韓當今的人氣男星代表，就不能不提憑「無法抗拒的他」、「如蝶翩翩」爆紅的宋江，近年的「氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇」更是讓觀眾看到他嶄新的一面。即便如此，今年29歲的宋江只要現身鏡頭前，藉由年下男的風格穿搭，總能透出讓人心動的乾淨氣質，讓不少女性也想把男友打扮成他！
美國休閒服飾GUESS像是聽到粉絲們心聲一樣，邀請宋江擔任品牌大使，而最新曝光的春夏形象大片，更是能讓人欣賞到他宛如雕塑一般的帥氣五官，所以想讓男友打扮成宋江一點也不費力。像是涼爽的短袖針織衫， 搭配水洗寬版牛仔褲組合，最適合喜愛整潔造型的人；如果想要更獨特的風格，就能以丹寧短袖襯衫和短褲的穿搭，營造出淘氣感。適合度假的印花襯衫可以配搭黑色直筒牛仔褲，而且還要學宋江一樣，捲起袖子打造更精緻的look；或是夏日必備的白色T恤和牛仔褲日常裝扮，也能讓人呈現清爽感。
而牛仔褲大廠Levi's在今年持續慶祝招牌的501®褲款誕生150周年，首度與潮牌JJJJound合作，推出聯名迷你系列，以淺色水洗赤耳丹寧面料打造服飾及配件，呈現雙方品牌精神的獨立性與完整性。系列中的501®‘93牛仔褲，採用未脫漿的淺色水洗赤耳丹寧面料製成，搭配銅製五金釦點綴，後腰處飾有Levi’s® X JJJJound限定雙馬皮標，體現雙方重視設計品質、實用耐穿和極簡美學的核心理念。
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