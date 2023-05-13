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台北松山慈祐宮建廟270年 東京高圓寺阿波舞熱鬧踩街

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
松山慈祐宮董事長陳玉峰（前排右三）、東京杉並區長岸本聰子（前排左四）與「東京高圓寺阿波舞」熱鬧踩街。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮董事長陳玉峰（前排右三）、東京杉並區長岸本聰子（前排左四）與「東京高圓寺阿波舞」熱鬧踩街。圖／教育事業部提供

台北松山慈祐宮、松山區公所舉辦「2023錫口文化節」周末在廟前廣場熱鬧舉行，由高雄內門順賢宮的宋江陣率先登場，緊接被譽為日本具代表性的民俗表演「東京高圓寺阿波舞」也熱鬧踩街，不同風格的台、日慶典齊聚一堂，共同為媽祖祝壽，也為松山慈祐宮建宮270年慶典揭開序幕。

台北市民政局副局長吳坤宏、松山區公所區長游竹萍、東京杉並區長岸本聰子、松山慈祐宮董事長陳玉峰等人今共同出席活動，現場湧進近千名信眾，松山慈祐宮也同步在臉書上直播。

吳坤宏代表市府感謝松山慈祐宮秉持媽祖慈悲濟世的精神，他表示，松山慈祐宮不只是地方的信仰、文化中心，也是慈善中心，多年來不僅捐款，也贈送市府22輛救護車、3輛水箱消防車及雲梯消防車等救災救護器材，讓警消人員執行災害搶救任務。

陳玉峰表示，今年是建宮270年，將舉辦一系列慶祝活動，除了有今天公演的東京高圓寺阿波舞外，明、後天會舉行十三街庄遶境，下半年將舉辦日本愛媛縣松山市「撞轎祭典」、萬人健行及全台十大媽祖齊聚松山遶境賜福等活動。

他指出，感謝松山媽庇佑地方繁榮發展，除了每年固定舉行冬令救濟、清寒學生獎助學金、贊助讀報外，疫情期間亦協助籌措物資，分送弱勢與鄉親。此外，松山慈祐宮也曾捐款給日本311地震、921地震等災民，只要社會有需要就會伸出援手。

東京高圓寺阿波舞曾獲日本票選「最想去的夏日祭典第一名」，此次是睽違4年再度來台演出，近百名舞者穿著各式浴衣，搭配獨特、輕快的節奏，跳著震撼人心的群舞。岸本聰子致詞時預告，高圓寺阿波舞團今年8月將有盛大演出，歡迎大家來日本欣賞。

「東京高圓寺阿波舞」穿著美麗浴衣，邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／教育事業部提供
「東京高圓寺阿波舞」穿著美麗浴衣，邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／教育事業部提供
「東京高圓寺阿波舞」穿著浴衣，邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／教育事業部提供
「東京高圓寺阿波舞」穿著浴衣，邊演奏音樂邊跳著舞，熱鬧踩街到松山車站。圖／教育事業部提供

松山慈祐宮 日本 東京

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