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2023新北閱讀節／打造閱讀遊樂園 親子同樂共度難忘午後

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

2023新北閱讀節以「設計・新日常」為主題，今日（5月13日）持續於新北市立美術館（以下簡稱新美館）帶來「閱讀遊樂園」。活動概分為「草地表演」、「閱讀沙龍」、「親子手作」、「藝術沙龍」等四大類別，也由於適逢母親節前夕、吸引大量親子民眾到場，並透過信誼基金會的500本繪本好書贈送、藝文講座與草地表演的溫馨互動，讓大小朋友都在日常中感受閱讀的持續精彩發生。

信誼基金會今日於現場打造趣味陳列，吸引大量親子客拍照留念。圖／新北市政府提供
信誼基金會今日於現場打造趣味陳列，吸引大量親子客拍照留念。圖／新北市政府提供

「信誼基金會」現場在活力草地區帶來趣味陳列，將《猜猜我有多愛你》、《子兒吐吐》、《好想吃榴槤》…等暢銷讀物變身裝置立牌、童趣滿滿，一旦完成親子社群遊戲還可免費兌換信誼出版的繪本一本，現場民眾互動踴躍、500本繪本全數兌換一空。現場舞台區則有多場親子互動活動，像是Naughty Swing專業舞者邀請大朋友小朋友一起伸展身體、親子同樂共舞，下午三點時再有信誼「故事奶奶」金尚芳與親子們一同賞析圖書繪本中的字句，透過故事奶奶生動的肢體語言，帶領大小朋友一同共讀、也從字裡行間激盪出不同的生動體驗。

草地表演中的花式足球，讓小朋友在舞台上盡情伸展玩樂。圖／新北市政府提供
草地表演中的花式足球，讓小朋友在舞台上盡情伸展玩樂。圖／新北市政府提供

「閱讀沙龍」則有包含作家馬世芳、創意人龔大中、影評人膝關節與旅遊作家工頭堅帶來四場分別以飲食、創意、電影和旅行的主題講座，像是馬世芳首度以家常菜切入日常，豐富的投影片與內容，讓參與的不少長者也紛紛拍照留念；膝關節則分析眾多經典電影中露面的新北市景，例如《悲情城市》中的九份，以及《人選之人》中的萬里、金山，而龔大中則分析來自於生活中的創意可能，例如他當兵時吃蛋捲的回憶創作出日後經典廣告，也令現場讀者紛紛為之莞爾。

造型各異的多肉DIY組盆活動，為親子帶來難忘的手作體驗。圖／新北市政府提供
造型各異的多肉DIY組盆活動，為親子帶來難忘的手作體驗。圖／新北市政府提供

「帳棚區」則包含出版、手作兩大主題，其中像是多本地方創生誌如來自坪林的「走水」誌、旅人食通信《不二味》、新莊《新莊騷》、獨立書店紅氣球書屋的「紅氣球又香又甜雙溪店」都於現場出攤；「靈魂休息室」、「溫度鉤織Un-tōo Crochet」、「紀陌」則與心靈療癒、手作相關，藝文氣息鮮明，「風格飲食」則有泰式奶茶的「老派金魚」、手沖茶飲「暮山茶室」，以及知名咖啡館「山小孩咖啡館」出攤。

現場出攤類別包含餐飲、手作、療癒、藝文出版，風格多元豐富。圖／新北市政府提供
現場出攤類別包含餐飲、手作、療癒、藝文出版，風格多元豐富。圖／新北市政府提供

雖然活動已於今日結束，但2023新北閱讀節仍將繼續舉行，並推出主題書展、研習課程、故事活動、電影欣賞，活動將自即日起至5月21日（日）為止，可洽新北市立圖書館總館暨各分館。

以「設計・新日常」為主題的2023新北閱讀節，今日於新北市立美術館帶來「閱讀遊樂園」、吸引不少親子客熱烈參與。圖／新北市政府提供
以「設計・新日常」為主題的2023新北閱讀節，今日於新北市立美術館帶來「閱讀遊樂園」、吸引不少親子客熱烈參與。圖／新北市政府提供
新北市特製的行動書車「學習啟蒙號」，讓書香深入日常任一角落、自然發生。圖／新北市政府提供
新北市特製的行動書車「學習啟蒙號」，讓書香深入日常任一角落、自然發生。圖／新北市政府提供
在完成多肉DIY組盆活動後，現場學員與小朋友們一同歡樂留影。圖／新北市政府提供
在完成多肉DIY組盆活動後，現場學員與小朋友們一同歡樂留影。圖／新北市政府提供
作家馬世芳少見以家常菜為演講主題，並吸引全年齡層的聽眾專心聆聽。圖／新北市政府提供
作家馬世芳少見以家常菜為演講主題，並吸引全年齡層的聽眾專心聆聽。圖／新北市政府提供
信誼基金會今日於現場打造趣味陳列，吸引大量親子客拍照留念。圖／新北市政府提供
信誼基金會今日於現場打造趣味陳列，吸引大量親子客拍照留念。圖／新北市政府提供

親子 咖啡館

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