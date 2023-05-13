赴日航班明起加強安檢 桃機籲提早報到

赴日旅客注意，因應日本G7高峰會舉行期間強化航空保安需求，桃園機場依據民航局加強機場航空保安措施指引，針對飛往日本航班包括轉機旅客加強人身及手提與託運行李安全檢查，從5月14日18時起至23日23時59分止實施。

機場公司表示在此期間前往日本之旅客，提早抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤。

機場公司指出，疫後國際商務觀光需求快速成長，桃園機場今年1至4月份赴日人數為100萬2693人次，約佔總出境人次26.8%。基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間，將執行強化安檢措施，為確保強化安檢期間作業順利，航警局將配合開設集中安檢專線，實施期間相關措施恐增加作業時間，敬請旅客體諒。

機場公司提醒赴日旅客提早至機場辦理報到及通關作業，至安檢線前排隊時，先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，使安檢流程更為順暢。