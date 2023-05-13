康青龍「買1送1」！指定新品爽喝4天、最多「買8送8」

發跡於台北市的手搖飲康青龍，宣布自5月12日至15日連續4天，祭出指定新品「買一送一」優惠。凡購買一杯新品大杯「鮮奶茉綠小青龍」，就送一杯大杯「碧玉茉莉綠茶」。

消費者只要事先在康青龍APP「好康優惠」領優惠券，每人每天可另2張，最多可享「買8送8」優惠，最適合母親節聚會時跟家人一起分享。

新品「鮮奶茉綠小青龍」以以碧玉茉莉綠茶作為茶底，嚴選茉莉花瓣與鮮翠綠茶淺焙燻製，完美融合馥郁花香及清雅茶香，輕飲一口即可感受茉莉茶香發散，再搭配以台灣在地抹茶粉製作的Ｑ彈「青龍圓」，絕妙咀嚼感令人欲罷不能，加入新鮮牛奶後，更創造出清爽輕盈的新滋味。

康青龍發跡於由永「康」街、「青」田街、「龍」泉街構成的街區，以創造者為己任，持續開發出出獨具風格的手搖飲。