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7-ELEVEN逾250店設「量販用品專區」！多款民生用品限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN針對住宅區、主要幹道、外宿學區等積極規劃「用品量販專區」貨架，目前逾250店導入「量販用品專區」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN針對住宅區、主要幹道、外宿學區等積極規劃「用品量販專區」貨架，目前逾250店導入「量販用品專區」。圖／7-ELEVEN提供

每年到了5月報稅季，就是小資族荷包大失血的時候。7-ELEVEN發現，每逢報稅季，網路「省錢」、「抗漲」、「繳稅」等關鍵字搜尋翻倍，關心繳稅如何省錢之餘，日常花費也要節流為荷包止血。7-ELEVEN門市積極規劃「用品量販專區」，精選3大品類、逾百款居家日用品提供個人化就近採買需求，與消費者一起抗通膨。

7-ELEVEN針對住宅區、主要幹道、外宿學區等積極規劃「用品量販專區」貨架，目前逾250店導入「量販用品專區」，精選包含洗衣精、廚廁清潔、大包濕巾、多入衛生棉、洗髮沐浴乳、多入牙刷、漱口水等商品，長期以「量販優惠價」提供消費者選購，24小時有需求隨買即用，比起其他未導入門市帶動相關類別業績增加1.5倍，像是衛生棉、蘭諾芳香豆、ARIEL洗衣精等夯品銷售亮眼。

報稅季來臨，7-ELEVEN即日起至5月30日於門市專區推出Savlon沙威隆經典抗菌皂－松木精華（3入）原價159元、下殺99元優惠；同時針對多款民生用品推出優惠，包括即日起至5月30日多款指定衛生棉、隨身紙品買1送1，即日起至6月13日GATSBY濕巾第2件6折。國際精品專區則是推出更多差異化進口用品選項，韓國Milk Baobab自5月17日至6月13日上市周年慶，大容量1,000ml香氛潔淨沐浴乳下殺單件6折、最高現省272元，同系列商品也有單件65折優惠。

此外，7-ELEVEN去年推出家庭號飲品專區，成功帶動小家庭購買率，即日起再添新結構，加入統一麵袋裝量販包周末家庭日活動，即日起至6月27日活動期間每周五、六、日指定5入裝限定優惠價80元，品項包括統一麵肉骨茶風味（袋）5入裝、統一麵蔥燒牛肉風味（袋）5入裝、統一麵肉燥風味（袋）5入裝、統一麵鮮蝦風味（袋）5入裝。

7-ELEVEN即日起至5月30日多款指定衛生棉、隨身紙品買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至5月30日多款指定衛生棉、隨身紙品買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出統一麵袋裝量販包周末家庭日活動，即日起至6月27日活動期間每周五、六、日指定5入裝限定優惠價80元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出統一麵袋裝量販包周末家庭日活動，即日起至6月27日活動期間每周五、六、日指定5入裝限定優惠價80元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN國際精品專區，韓國Milk Baobab自5月17日至6月13日上市周年慶，大容量1,000ml香氛潔淨沐浴乳下殺單件6折，同系列商品也有單件65折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN國際精品專區，韓國Milk Baobab自5月17日至6月13日上市周年慶，大容量1,000ml香氛潔淨沐浴乳下殺單件6折，同系列商品也有單件65折優惠。圖／7-ELEVEN提供

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