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周揚青臉腫嘆「面目全非」 機場過不了臉部辨識被要求報身分證號

凍齡女神陳慧琳炫風來台為Valentino 讚陳昊森似金城武

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳昊森與陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森與陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）進駐繁華核心地段的微風廣場，是品牌繼微風信義、微風南山之後在台北市內開設的第三家精品店，佔地140平方米，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。

為慶祝專賣店開幕，闊別台灣五年多的香港歌手陳慧琳及藝人陳昊森特地出席今（5月12）日開幕活動。陳慧琳身穿Unboxing Valentino 2023春夏系列的裸色上衣搭配亮片鑲飾華麗長裙，手拎本季主打的Valentino Garavani Rockstud23白色肩背包現身，狀態極佳讓全場人稱羨；陳昊森則身穿早秋系列全身滿版logo的Toile Iconographe牛仔套裝，被陳慧琳盛讚為新一代的金城武。

陳慧琳心心念念台灣小吃鹹酥雞，快閃24小時的行程都在品嚐美食。大家好奇她如何維持身材，她表示當然要運動，雖然不喜歡，「是努力才能穿下這套衣服！」今天身上單品最喜歡金色系的配飾，覺得設計簡約搭配度高，尤其耳環。陳昊森則透露因為小時候就看媽媽穿戴裝飾鉚釘的包包和鞋子，因此最喜歡本季的Rockstud23包，他還透露媽媽是陳慧琳歌迷，本來還想來現場追星被他阻止，對於被稱讚像當年的國際級帥哥金城武，他笑著流汗說自己真的很緊張，只覺得陳慧琳氣場很強。

Valentino Garavani Rockstud23粉紅色肩背包小型款。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23粉紅色肩背包小型款。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23黑色肩背包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23黑色肩背包。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森與陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森與陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
Valentino微風廣場專賣店，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。圖／范倫鐵諾提供
陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳昊森出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
陳慧琳出席VALENTINO微風廣場精品店開幕。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23粉紅色肩背包。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23粉紅色肩背包。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
繼微風信義、微風南山之後，Valentino進駐微風廣場，是品牌在台北市內開設的第三家精品店。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23白色肩背包小型款。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Rockstud23白色肩背包小型款。圖／范倫鐵諾提供

微風南山 快閃

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