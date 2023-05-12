凍齡女神陳慧琳炫風來台為Valentino 讚陳昊森似金城武
范倫鐵諾（Valentino）進駐繁華核心地段的微風廣場，是品牌繼微風信義、微風南山之後在台北市內開設的第三家精品店，佔地140平方米，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。
為慶祝專賣店開幕，闊別台灣五年多的香港歌手陳慧琳及藝人陳昊森特地出席今（5月12）日開幕活動。陳慧琳身穿Unboxing Valentino 2023春夏系列的裸色上衣搭配亮片鑲飾華麗長裙，手拎本季主打的Valentino Garavani Rockstud23白色肩背包現身，狀態極佳讓全場人稱羨；陳昊森則身穿早秋系列全身滿版logo的Toile Iconographe牛仔套裝，被陳慧琳盛讚為新一代的金城武。
陳慧琳心心念念台灣小吃鹹酥雞，快閃24小時的行程都在品嚐美食。大家好奇她如何維持身材，她表示當然要運動，雖然不喜歡，「是努力才能穿下這套衣服！」今天身上單品最喜歡金色系的配飾，覺得設計簡約搭配度高，尤其耳環。陳昊森則透露因為小時候就看媽媽穿戴裝飾鉚釘的包包和鞋子，因此最喜歡本季的Rockstud23包，他還透露媽媽是陳慧琳歌迷，本來還想來現場追星被他阻止，對於被稱讚像當年的國際級帥哥金城武，他笑著流汗說自己真的很緊張，只覺得陳慧琳氣場很強。
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