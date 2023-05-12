凍齡女神陳慧琳炫風來台為Valentino 讚陳昊森似金城武

范倫鐵諾（Valentino）進駐繁華核心地段的微風廣場，是品牌繼微風信義、微風南山之後在台北市內開設的第三家精品店，佔地140平方米，展售全線男女裝系列的高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾。

為慶祝專賣店開幕，闊別台灣五年多的香港歌手陳慧琳及藝人陳昊森特地出席今（5月12）日開幕活動。陳慧琳身穿Unboxing Valentino 2023春夏系列的裸色上衣搭配亮片鑲飾華麗長裙，手拎本季主打的Valentino Garavani Rockstud23白色肩背包現身，狀態極佳讓全場人稱羨；陳昊森則身穿早秋系列全身滿版logo的Toile Iconographe牛仔套裝，被陳慧琳盛讚為新一代的金城武。