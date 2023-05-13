小酌怡情！最受台灣網友關注的酒類不是威士忌？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「酒類排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大酒類排行。

近年來酒類消費市場持續蓬勃發展，人們不斷追尋飲酒的口感、風味，甚至是文化，從香檳的浪漫，到威士忌的深邃，再到紅酒的優雅，每一款都有獨特的魅力，給予我們無盡的愉悅和品味的享受，吸引著無數追隨者。

「啤酒」平易近人、隨時隨地都適合 「威士忌」純飲、調酒各有所好 ▲ 網友熱議的五大酒類排行※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近期針對酒類的相關話題討論，可以發現「啤酒」由於相較其他酒類平易近人且容易取得而獲得最多關注，不但價格經濟實惠、又不會太烈，搭配熱炒、日本料理一起享用都十足搭配，可說是下班最好的救贖之一。有喜歡下班小酌的網友表示「喝了那麼多酒最喜歡的還是啤酒，沒什麼距離感，任何場合都適合，而且便利商店隨手就買得到，很方便」，也有網友分享自己最喜歡的品項「我目前最喜歡的還是18天，沒有苦味，而且很好入口」，引起許多網友的討論聲浪。

而酒感較重的「威士忌」，也引起網友不少的討論，當中又分成「純飲派」以及「調酒派」，前者偏好直接喝，感受威士忌本身的香氣；後者則是以威士忌為基酒，加入不同飲料降低濃烈的酒感。「純飲派」的網友表示「加東西根本邪教，有些真的就是純飲才喝得出風味，像是皇家禮炮，加東西有點浪費」；反之，「調酒派」則認為「純飲太嗆辣，喉嚨會燒起來，一定要套可樂或水喝」，對「威士忌」喝法各有所好，兩派都有不少支持者。

至於相較養身的「葡萄酒」，相關話題則是著重在品飲時的規矩，光是從開瓶、醒酒、飲用方式都有一定的學問在。就有網友在討論區詢問「葡萄酒要如何正確的品飲？」，釣出許多「葡萄酒系」的專業網友回答「醒酒最好用醒酒壺，而且醒的時候要搖晃才能讓空氣進去把酒整個醒開」、「葡萄酒在特定的溫度區間內可以呈現出最好的風味，而紅葡萄酒建議的適飲溫度為16°c~18°c左右」，但同時也表示如果是剛接觸的新手，其實還是依照自己的習慣，開心喝就好。

此外，「高粱酒」的產地特性，是台灣人送禮與收藏的好選擇，同時也受到許多長輩的喜愛，有老一輩的民眾在討論區分享「以前打仗只有高粱這個烈酒可以喝，算是國酒」，證明了高粱在長輩的心中有著不凡的地位；而「燒酒」則受到許多年輕女性的熱愛，因韓國的影視與飲食文化的流行，間接帶動了燒酒的流行，有網友表示「燒酒加啤酒變燒啤，超級好喝！」，提及燒酒很適合做為基酒，搭配其他酒類一起喝。

雖然小酌能夠怡情，也有助於促進身體健康，但飲酒過量的話還是會對身體造成傷害，此外，喝酒也要在對的情境下，「喝酒不開車，開車不喝酒」才是良好的飲酒習慣喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「五大酒類排行」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/05/04，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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