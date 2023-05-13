經典台詞看到都會背！網熱議「周星馳電影排行」大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「周星馳電影排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大周星馳電影有哪些。

周星馳的電影是許多人的兒時回憶，更是與同學聊天的話題之一，特別是那些經典的電影台詞，時常畫面裡的角色都還在上一幕，但你便已知道下一句台詞是什麼；而身邊也總是有個永遠接得到電影台詞的朋友，跟你大玩台詞接龍，這些都是刻在記憶中的經典！

「功夫」致敬成分超高！「食神」簡潔有力、打破既有角色設定 ▲ 網友熱議的五大周星馳電影 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 功夫

觀察近一年來網友針對「周星馳電影排行」相關話題的討論，可以發現「功夫」受到網友最熱烈的討論。「功夫」是多數網友認為周星馳電影裡致敬成分最高的一部，例如周星馳橫行鄉里時對著一群小孩喊：「還踢球？」即是致敬《少林足球》。有網友大推「功夫根本神片、一堆致敬但玩得好」、「功夫是周爺技術的巔峰之作」，可見「功夫」在網友心中的地位非同小可。

NO2. 食神

「只要有心，人人都是食神！」是電影「食神」裡最經典的台詞之一，此部片更是鄉民口中的經典搞笑喜劇，而且也是星爺電影中角色設定較特別的一部，有別於以往的出生平民再站上顛峰，「食神」是從巔峰跌落谷底。有網友在討論區分享「食神真的很不錯，追逐名利跟重視情義都有點到」、「食神是最簡潔有力的好電影！」，顯現網友對「食神」打破俗套的劇情安排有極高評價。

NO3. 唐伯虎點秋香

「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」是本片琅琅上口的經典台詞，但許多網友認為「唐伯虎點秋香」好看的地方在於每次看都有不同的感覺與韻味。有網友分享在討論區發文詢問「長大後看唐伯虎點秋香結局還會笑嗎？」，吸引網友回覆「小時候看到這結局時都會哈哈大笑，但出社會以後再看，已經無法再對這結局笑出來。因為對唐伯虎來說，這真的是一場徹徹底底的悲劇」，一部片的評價會隨著人的生命歷程而不斷改變，這也是電影文本的迷人之處吧！

NO4. 九品芝麻官

「九品芝麻官」號稱是電影台重播率最高的電影之一，就有網友表示自己就算偶爾轉到，也會被當作背景音繼續播放，聽到對白腦海中就有畫面，成為跨越世代的經典回憶。網友紛紛推薦 「超推這部！人生中看過最多次的電影」、「每次轉到電影台在播這部片的時候，總是會忍不住停下搖控器再把他從頭到尾看一下」。

NO5. 少林足球

「做人如果沒夢想，那跟鹹魚有什麼分別。」是紅遍華人圈的經典台詞，但最近有網友發現「少林足球」已經紅到國外了，許多電影相關影片的留言區都是歐洲、南美洲、印度的外國人留言。有網友留言表示「有足球跟中國功夫，外國人都愛啊」、「全世界那麼多足球興盛的國家應該都看過吧」，看來大家對周星馳電影的喜愛已經打破語言的藩籬了。

看完了周星馳電影介紹，你是不是又想起童年的回憶呢？再把星爺的電影看一次吧，說不定會有不同的體會與感受喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的五大周星馳電影」相關討論則數。觀測期間：2022/04/01~2023/04/27，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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