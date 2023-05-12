快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

踏上久違的放鬆旅行吧！香奈兒夏日限量彩妝小容量來囉

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒推出2023夏日旅行限量系列彩妝。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2023夏日旅行限量系列彩妝。圖／香奈兒提供

準備踏上久違的夏日旅行嗎？在旅行中，或許冒險、或許放鬆、或許更能找到自我，女人在旅程中，總能有許多意想不到的收穫，那麼更要彰顯出自我的多重面貌，香奈兒推出夏日旅行限量系列，推出旅行裝容量，輕便好攜帶，隨時都能上妝與散發自信光芒。

早在1927年時，香奈兒女士為了當時候女性，能夠面對日趨充實忙碌的生活，設計出小容量的保養與彩妝品，方便放入手拿包、晚宴包或行李中，讓女人解放重量，更能隨時保持自信。

全新推出的香奈兒原生美肌微滴水粉底，為20ml容量，採用微流體科技技術，只要輕輕一抹，微粒粉體就變身水感粉底，讓肌膚水潤勻亮；同系列新品還有香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30/PA+++，含有茉莉精萃油，能夠抵抗污染因子，也能保持明亮好氣色，全新設計的尖角粉撲，讓女人方便隨時補妝。

旅行中，更要隨時散發出玫瑰光彩，香奈兒時尚裸光玫瑰柔膚霜推出15g旅行裝，只要用指腹或刷具，輕點在雙頰、鼻子、額頭和鎖骨，就能讓氣色散發出蜜桃光暈；身體肌膚保濕與光亮不可少，50ml裝的香奈兒時尚裸光輕紗精華油，含有茉莉精萃油，一抹就能散發出細緻珠光，臉部、身體與秀髮上均能使用。

香奈兒COCO晶亮水唇膏推出兩款新色，#174旅行為玫瑰米色、#176冒險為紅棕色調，呼應整體旅行的靈感。

準備來場旅行嗎？香奈兒2023夏日旅行限量系列彩妝，以旅行裝容量為主。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒2023夏日旅行限量系列彩妝，以旅行裝容量為主。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒2023夏日旅行限量系列彩妝，以旅行裝容量為主。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒2023夏日旅行限量系列彩妝，以旅行裝容量為主。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光輕紗精華油50ml／1,540元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光輕紗精華油50ml／1,540元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌微滴水粉底／2,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌微滴水粉底／2,500元。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒全新夏日限量系列，讓女人隨時補妝展現亮麗。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒全新夏日限量系列，讓女人隨時補妝展現亮麗。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF30 PA+++／2,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF30 PA+++／2,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #176冒險／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #176冒險／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #174旅行／1,450元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #174旅行／1,450元。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒全新夏日限量系列，讓女人隨時補妝展現亮麗。圖／香奈兒提供
準備來場旅行嗎？香奈兒全新夏日限量系列，讓女人隨時補妝展現亮麗。圖／香奈兒提供

香奈兒

延伸閱讀

GD背心加領帶背小珍珠包 現身洛杉磯香奈兒度假大秀

用指尖說心情！香奈兒時尚釉光指甲油24色加碼美甲貼紙

別在香奈兒包面前變渺小 不追求精品會被認為是下等人？

王思佳背香奈兒露面了！同場驚見王力宏獻吻對象

相關新聞

踏上久違的放鬆旅行吧！香奈兒夏日限量彩妝小容量來囉

準備踏上久違的夏日旅行嗎？在旅行中，或許冒險、或許放鬆、或許更能找到自我，女人在旅程中，總能有許多意想不到的收穫，那麼更...

LV X UNICEF慈善手鍊 全新珠珠款克蘿伊摩蕾茲搶先上手

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2016年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）展開合作，致力於幫助世...

姚淳耀、江宜蓉合體秀包 愛上MONTBLANC全新Soft大容量

以書寫工具起家的精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）今年發揮「The Library Spirit」圖書館精神，邀請各地...

華航線上旅展開跑！高雄飛香港不到5000元

中華航空今天宣布今年線上旅展開跑，即日起到6月5日至華航網站購買自台灣出發的全航線機票，最多88折優惠，像是高雄-香港經...

本土音樂劇「勸世三姊妹」聯名台味師園鹽酥雞 要你好吃好聽又好看！

最道地的台灣音樂劇，要配最台味的台式小吃！師園鹽酥雞換新妝，「勸世三姊妹」音樂劇重新填詞主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓你邊吃鹽酥雞，吃完跟著唱。

5月抬頭找尋星空母子檔 北市天文館母親節免費參觀

5月溫馨母親節到來，夜空中不只星座母子大熊座與小熊座，抬頭還可見3100萬光年外的「母子星系」。台北市立天文館為感謝辛勞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦