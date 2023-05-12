踏上久違的放鬆旅行吧！香奈兒夏日限量彩妝小容量來囉

準備踏上久違的夏日旅行嗎？在旅行中，或許冒險、或許放鬆、或許更能找到自我，女人在旅程中，總能有許多意想不到的收穫，那麼更要彰顯出自我的多重面貌，香奈兒推出夏日旅行限量系列，推出旅行裝容量，輕便好攜帶，隨時都能上妝與散發自信光芒。

早在1927年時，香奈兒女士為了當時候女性，能夠面對日趨充實忙碌的生活，設計出小容量的保養與彩妝品，方便放入手拿包、晚宴包或行李中，讓女人解放重量，更能隨時保持自信。

全新推出的香奈兒原生美肌微滴水粉底，為20ml容量，採用微流體科技技術，只要輕輕一抹，微粒粉體就變身水感粉底，讓肌膚水潤勻亮；同系列新品還有香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30/PA+++，含有茉莉精萃油，能夠抵抗污染因子，也能保持明亮好氣色，全新設計的尖角粉撲，讓女人方便隨時補妝。

旅行中，更要隨時散發出玫瑰光彩，香奈兒時尚裸光玫瑰柔膚霜推出15g旅行裝，只要用指腹或刷具，輕點在雙頰、鼻子、額頭和鎖骨，就能讓氣色散發出蜜桃光暈；身體肌膚保濕與光亮不可少，50ml裝的香奈兒時尚裸光輕紗精華油，含有茉莉精萃油，一抹就能散發出細緻珠光，臉部、身體與秀髮上均能使用。