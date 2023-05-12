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LV X UNICEF慈善手鍊 全新珠珠款克蘿伊摩蕾茲搶先上手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登推出2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自2016年開始與聯合國兒童基金會（UNICEF）展開合作，致力於幫助世界各地的弱勢兒童，並透過販售Silver Lockit手鍊和吊墜系列為聯合國兒童基金會籌募善款。路易威登每年都會推出新款式的Silver Lockit手鍊，每售出一件Silver Lockit，就有100到200美元捐贈給聯合國兒童基金會，具體金額取決於該年度的手鍊系列。

在2023年，路易威登推出新款設計Silver Lockit半串珠手鍊，並由路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）演繹一系列充滿戶外自然風格的全新形象，也展現手鍊可單獨配戴或疊戴的休閒百搭特色。新款手鍊和過往的設計一樣皆搭配品牌經典的小掛鎖，不過今年的鎖頭鑲嵌在六顆銀珠之間，除了紅色、黑色和藍色等三色手繩，另有第四種黑色鈦質手繩可供選擇。

至今，路易威登已經為聯合國兒童基金會籌得超過2000萬美元的善款。路易威登透過這些善款，支持聯合國兒童基金會的緊急計劃，包括自2022年以來烏克蘭持續不斷的衝突、2021年印度的COVID-19危機、2020年的黎巴嫩爆炸事件，以及自2021年之後的阿富汗局勢。同時，路易威登也支持了聯合國兒童基金會的援助計劃做出了貢獻，例如博科聖地在奈及利亞的暴力攻擊事件、2018年至2019年期間於孟加拉發生的羅興亞難民危機、葉門內戰危機，以及過去六年大大小小的緊急事件。

Silver Lockit銀色珠子及黑色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及黑色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及紅色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及紅色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit黑色鈦金屬珠子及黑色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及藍色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
Silver Lockit銀色珠子及藍色聚酯纖維繩手鍊，22,700元。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使克蘿伊摩蕾茲演繹2023年新款設計Silver Lockit半串珠手鍊。圖／路易威登提供

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