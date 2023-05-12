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姚淳耀、江宜蓉合體秀包 愛上MONTBLANC全新Soft大容量

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
MONTBLANC Soft系列迷你包，33,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列迷你包，33,200元。圖／萬寶龍提供

以書寫工具起家的精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）今年發揮「The Library Spirit」圖書館精神，邀請各地人們走進閱讀與書寫的世界。今（5月12）日在甫改裝完成的台中新光三越專賣店發表全新Soft系列皮件，以多用途設計和舒適柔軟的皮革為特色，全新的實用設計在細節上融入品牌經典書寫工具的特色。熱門影集「模仿犯」的姚淳耀與江宜蓉更特地為萬寶龍再次合體，搶先演繹最新包款。

姚淳耀表示自己是會攜帶環保水壺、便當盒、保暖外套等各種大體積物件出門的人，所以他對Soft系列既輕柔又能裝的後背包情有獨鍾，而收納格層在包包外部的設計，對於需要隨時取用物品來說也非常便利。習慣全家家當都帶在身上的江宜蓉也很推薦Soft系列的超強收納功能，即使是小尺寸的迷你包內容量也非常驚人，而且軟質皮革還有讓她多放點東西的餘裕，不會因為因為過硬而容量有限。

以皮件系列為品牌當今主力的物寶龍，重新演繹的Soft系列皮件，特地選用極為柔軟細緻的皮革製作，比起以往更為輕盈柔軟。除了收納夾層移至包款外側的便利設計，細節也融入品牌書寫文化淵源：皮革拉鍊頭為鋼筆筆尖的形狀，部分小型皮件造型更彷如信封，無論是上班通勤還是長途旅行，都能讓人感受到讓書寫精神時刻相伴。

除了姚淳耀偏好的大容量雙肩後背包，Soft系列的多功能全天候收納包與配有經典皮革背帶的公事包也有強大的收納力，商務差旅也能優雅行動。另有中型手提包、薄型公事包、中型郵差包和手拿包等，是日常生活輕便百搭首選；而包型年輕可斜背的迷你包，將筆套設計在外，除了取用方便，巧用絲巾等配件還能打造個人化裝飾。小型皮件則推出皮夾、卡夾、護照夾、手機收納包、筆套和迷你圓盒包等。多款皮件都附金屬扣環或皮革穿孔，方便自行挑選適合的款式互相掛組，滿足不同生活型態的需求。

而隨「The Library Spirit」圖書館精神本季來到倫敦，Soft系列皮件也以經典的黑色、大象灰、磚紅、活力橘、英倫綠和迷霧藍等低調優雅的大地色系打造倫敦小書店的舒適氛圍。品牌也預告，今年下半年即前往紐約、上海等地，以不同城市的活力，頌揚書寫與文字的精神。

MONTBLANC Soft系列1支裝筆套，6,600元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列1支裝筆套，6,600元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列迷你包，33,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列迷你包，33,200元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列中型手提包，59,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列中型手提包，59,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列迷你圓盒包，14,000元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列迷你圓盒包，14,000元。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列後背包，57,700元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列後背包，57,700元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列手機收納包，17,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列手機收納包，17,100元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC發表全新Soft系列皮件。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC發表全新Soft系列皮件。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列4卡迷你皮夾，9,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列4卡迷你皮夾，9,400元。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC以圖書館精神為主軸，全新店裝展現英倫時尚。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
實力派演員姚淳耀與江宜蓉聯袂出席MONTBLANC全新Soft系列皮件發表會。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Soft系列全天候收納包，59,400元。圖／萬寶龍提供

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