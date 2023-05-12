桃機春水堂、興波咖啡開幕 采盟用音樂演出歡慶母親節

過去三年期間全球各產業都受到新冠肺炎疫情影響，在機場的采盟免稅店也首當其衝，而現在後疫情時代旅遊市場復甦，桃園機場也開始湧現人潮。在這三年疫情艱困時期采盟免稅店面臨到機場旅客量雪崩式下滑的艱難經營困境，但仍堅守崗位，終於疫情過去盼到了新的生機，同時首度引進了兩家知名店家春水堂人文茶館和興波咖啡，讓桃機旅客有更多餐飲選擇。

而在母親節前夕，采盟免稅店在桃園機場第二航廈出境中央區舉辦兩場「阿母ㄟ情歌」音樂演出，邀請原住民二重唱身障歌手「能量天使」，演唱不同世代媽咪喜歡的歌曲，在最重要的日子裡，用歌聲感謝每位偉大的母親，唱出熱情、唱出希望，讓旅客感受到台灣的溫暖與愛，采盟免稅店並推出購物折抵優惠活動，與旅客們一起歡慶母親節。

此外，采盟免稅店也在桃園國際機場第二航廈出境區四樓的餐飲空間，首度引進了台灣知名珍珠奶茶原創品牌春水堂人文茶館和世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的興波咖啡。春水堂人文茶館和興波咖啡，都是近年台灣飲品的實力表徵。春水堂源自台中，主要商品為珍珠奶茶及泡沫紅茶等各式調和茶飲。融合世界歷史的飲茶觀，陸續將全發酵到不發酵的全方位茶冷飲化，用各類茶原料依四季冷暖原則，發展成數十種特色茶飲，並在日本銀座、代官山等地及香港開設分店。

興波咖啡則是由2016年WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮，是眾多咖啡迷們朝聖之地。此次首度在機場內設立服務櫃點，希望能提供國際咖啡愛好者更多元的體驗。