快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

她從山上撿個「花生麻糬」放車上忘記丟 1星期後大崩潰：幾百隻怎麼清啊？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

本土音樂劇「勸世三姊妹」聯名台味師園鹽酥雞 要你好吃好聽又好看！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
躍演中文音樂劇「勸世三姊妹」聯手台灣台式小吃代表「師園鹽酥雞」推出聯名包裝，帶給食客全新體驗。圖／大慕可可提供
躍演中文音樂劇「勸世三姊妹」聯手台灣台式小吃代表「師園鹽酥雞」推出聯名包裝，帶給食客全新體驗。圖／大慕可可提供

最道地的台灣音樂劇，要配最台味的台式小吃！師園鹽酥雞換新妝，「勸世三姊妹」音樂劇重新填詞主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓你邊吃鹽酥雞，吃完跟著唱。

5/15起，躍演中文音樂劇「勸世三姊妹」聯手台灣台式小吃代表「師園鹽酥雞」推出聯名包裝紙袋，帶給食客全新體驗。除了品嚐最地道的台灣美食，掃描包裝紙袋上的QRcode，就能欣賞由金鐘編劇詹傑重新填詞，躍演演員們新錄製的主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓民眾在滿足口腹之慾的同時，也能讓耳朵懷孕。

不僅如此，師園鹽酥雞老闆更加碼推出『三姊妹勸世套餐』，5/15起在Uber Eat上都可以點到由「米血、花枝丸、百頁豆腐」組合的特殊套餐，一份只要99元。讓您走進臺北表演藝術中心看演出前，都可以先吃到與建築造型造型相仿的鹽酥雞小點。師園師大店、西門店等兩個實體店面，提供更多實體優惠和套餐驚喜，只有親臨門市才有機會品嚐。

除了與師園鹽酥雞合作，5/20「勸世三姊妹」劇組也將在星座專家唐綺陽見面會「聽der俱樂部」活動中擺攤，攤位活動包含與劇組演員面對面、劇中限定道具擺拍、趣味抽籤小遊戲等活動。現場打卡也可以索取精美小禮物，邀請粉絲看戲前到場同樂。

由大慕可可、udnFunLife聯合數位文創聯合出品，躍演劇團執行演出的中文音樂劇「勸世三姊妹」「勸世三姊妹」將於7/1~7/9在臺北表演藝術中心大劇院上演，共計八場演出。這齣結合家族情感與本土牽亡文化的音樂劇，就跟台灣美食文化一樣，是台灣文化的代表，讓觀眾感受最原味的台灣精神與故事！躍演「勸世三姊妹」中文音樂劇，購票請上OPENTIX。更多資訊，請洽躍演FB粉專

音樂劇 套餐 小吃

延伸閱讀

國民黨議員指台南400主題曲推廣台獨？ 文化局：訴說台南美好

少女買鹽酥雞遭上下其手 女子買蛋糕被打傷 嫌犯同1人

李寶春新編京劇音樂劇「戲裡戲外」挑戰「英雄超時空」

韓版配音輸慘？《小美人魚》美日韓3國配音預告公開　韓網3點怒轟Danielle：簡直災難

相關新聞

本土音樂劇「勸世三姊妹」聯名台味師園鹽酥雞 要你好吃好聽又好看！

最道地的台灣音樂劇，要配最台味的台式小吃！師園鹽酥雞換新妝，「勸世三姊妹」音樂劇重新填詞主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓你邊吃鹽酥雞，吃完跟著唱。

5月抬頭找尋星空母子檔 北市天文館母親節免費參觀

5月溫馨母親節到來，夜空中不只星座母子大熊座與小熊座，抬頭還可見3100萬光年外的「母子星系」。台北市立天文館為感謝辛勞...

外送員凌晨擠爆熊貓超市只為領這片 《薩爾達傳說 王國之淚》下午5點補貨別錯過

任天堂年度大作《薩爾達傳說 王國之淚》5月12日凌晨12點正式開賣，全台許多遊戲店門口都排滿許多迫不及待想要立刻領貨開玩...

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

在使用Uber Eats叫外送時，是否曾遇到頁面顯示「附近無外送夥伴」之類的顯示？即日起點選Uber Eats App商...

慶祝鐵路136周年 台鐵經典車站紀念酒13日起開放預購

台鐵局慶祝鐵路136周年，與台灣菸酒公司合作推出「台鐵經典車站紀念酒」，5月13日、14日開放台鐵會員優先預購，5月15...

溫馨親子遊 茂管處推5月免費限定手作琉璃珠贈母親

溫馨母親節即將到來，民眾可趁著周末假期規劃出遊、踏青的親子行程，茂林國家風景區管理處規劃5月限定免費手作DIY活動，在新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦