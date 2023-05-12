本土音樂劇「勸世三姊妹」聯名台味師園鹽酥雞 要你好吃好聽又好看！

最道地的台灣音樂劇，要配最台味的台式小吃！師園鹽酥雞換新妝，「勸世三姊妹」音樂劇重新填詞主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓你邊吃鹽酥雞，吃完跟著唱。

5/15起，躍演中文音樂劇「勸世三姊妹」聯手台灣台式小吃代表「師園鹽酥雞」推出聯名包裝紙袋，帶給食客全新體驗。除了品嚐最地道的台灣美食，掃描包裝紙袋上的QRcode，就能欣賞由金鐘編劇詹傑重新填詞，躍演演員們新錄製的主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓民眾在滿足口腹之慾的同時，也能讓耳朵懷孕。

不僅如此，師園鹽酥雞老闆更加碼推出『三姊妹勸世套餐』，5/15起在Uber Eat上都可以點到由「米血、花枝丸、百頁豆腐」組合的特殊套餐，一份只要99元。讓您走進臺北表演藝術中心看演出前，都可以先吃到與建築造型造型相仿的鹽酥雞小點。師園師大店、西門店等兩個實體店面，提供更多實體優惠和套餐驚喜，只有親臨門市才有機會品嚐。

除了與師園鹽酥雞合作，5/20「勸世三姊妹」劇組也將在星座專家唐綺陽見面會「聽der俱樂部」活動中擺攤，攤位活動包含與劇組演員面對面、劇中限定道具擺拍、趣味抽籤小遊戲等活動。現場打卡也可以索取精美小禮物，邀請粉絲看戲前到場同樂。