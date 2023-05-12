快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

她從山上撿個「花生麻糬」放車上忘記丟 1星期後大崩潰：幾百隻怎麼清啊？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Uber Eats外送相關費用將做結構性調整，但不影響Uber One會員既有的0元外送費優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats外送相關費用將做結構性調整，但不影響Uber One會員既有的0元外送費優惠。圖／Uber Eats提供

在使用Uber Eats叫外送時，是否曾遇到頁面顯示「附近無外送夥伴」之類的顯示？即日起點選Uber Eats App商家頁面或下單時，可能會看到一個「閃電符號」，代表該商家所在區域目前處於外送合作夥伴數量無法應付所有訂單需求的情況，外送費用會因此提高，消費者可自行評估是否還要繼續下單，但Uber One會員並不受影響。

Uber Eats表示，即時外送因為便捷性已經成為消費大眾生活型態中仰賴的服務，這意味著平台需努力滿足不同族群在任何時刻下截然不同的消費需求。Uber Eats認為與外送相關費用應綜合考量距離、時間、訂單金額、上線商家合作夥伴、上線外送合作夥伴等因素，才能帶給當下有外送需求的消費者可靠的外送體驗。

即日起點選Uber Eats App商家頁面或下單時，可能會看到一個「閃電符號」，代表該商家所在區域處於外送合作夥伴數量無法應付需求的情況，因此外送費用會提高，但實際金額受距離、時間、外送夥伴調度等多重因素影響，必須當下在App上才看得到，無法估算提高的比例。因Uber Eats平台合作商家超過75,000家商家，萬一看到「閃電符號」時，同一時段還是有很多其他選擇。

另外，6月中下旬起，消費者將在Uber Eats App商家頁面看到平均較低的外送費，並且在結單時看到新增的「服務費」項目。消費者在使用Uber Eats App點購商品時，均可清楚查看App頁面上顯示的相關公開資訊，如預估外送時間、外送費金額、服務費金額、商家及會員標示等資訊，並依照當下自身的需求確認訂單。前述「服務費」相關變動及其使用者條款將於近期藉由Uber Eats App消費者溝通管道進一步通知。

不過Uber Eats強調，此次調整不影響Uber One會員既有的無限次0元外送費優惠，於 App標註「金色Uber One圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，美食外送訂單消費滿199 元、生鮮雜貨訂單消費滿299元即可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠。

外送 Uber 美食

延伸閱讀

看到「閃電」外送更貴！Uber Eats調高非會員費用

避免外送餐點翻倒高職生研發「不讓你倒」平衡装置

北一女試辦外送暫放架 班聯會：3情況立即終止

有星冰樂！星巴克外送「買一送一」這三款飲料爽喝到6月

相關新聞

本土音樂劇「勸世三姊妹」聯名台味師園鹽酥雞 要你好吃好聽又好看！

最道地的台灣音樂劇，要配最台味的台式小吃！師園鹽酥雞換新妝，「勸世三姊妹」音樂劇重新填詞主題曲〈三姊妹都要從虎尾來買的勸世好味道〉，讓你邊吃鹽酥雞，吃完跟著唱。

5月抬頭找尋星空母子檔 北市天文館母親節免費參觀

5月溫馨母親節到來，夜空中不只星座母子大熊座與小熊座，抬頭還可見3100萬光年外的「母子星系」。台北市立天文館為感謝辛勞...

外送員凌晨擠爆熊貓超市只為領這片 《薩爾達傳說 王國之淚》下午5點補貨別錯過

任天堂年度大作《薩爾達傳說 王國之淚》5月12日凌晨12點正式開賣，全台許多遊戲店門口都排滿許多迫不及待想要立刻領貨開玩...

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

在使用Uber Eats叫外送時，是否曾遇到頁面顯示「附近無外送夥伴」之類的顯示？即日起點選Uber Eats App商...

慶祝鐵路136周年 台鐵經典車站紀念酒13日起開放預購

台鐵局慶祝鐵路136周年，與台灣菸酒公司合作推出「台鐵經典車站紀念酒」，5月13日、14日開放台鐵會員優先預購，5月15...

溫馨親子遊 茂管處推5月免費限定手作琉璃珠贈母親

溫馨母親節即將到來，民眾可趁著周末假期規劃出遊、踏青的親子行程，茂林國家風景區管理處規劃5月限定免費手作DIY活動，在新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦