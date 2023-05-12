Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

在使用Uber Eats叫外送時，是否曾遇到頁面顯示「附近無外送夥伴」之類的顯示？即日起點選Uber Eats App商家頁面或下單時，可能會看到一個「閃電符號」，代表該商家所在區域目前處於外送合作夥伴數量無法應付所有訂單需求的情況，外送費用會因此提高，消費者可自行評估是否還要繼續下單，但Uber One會員並不受影響。

Uber Eats表示，即時外送因為便捷性已經成為消費大眾生活型態中仰賴的服務，這意味著平台需努力滿足不同族群在任何時刻下截然不同的消費需求。Uber Eats認為與外送相關費用應綜合考量距離、時間、訂單金額、上線商家合作夥伴、上線外送合作夥伴等因素，才能帶給當下有外送需求的消費者可靠的外送體驗。

即日起點選Uber Eats App商家頁面或下單時，可能會看到一個「閃電符號」，代表該商家所在區域處於外送合作夥伴數量無法應付需求的情況，因此外送費用會提高，但實際金額受距離、時間、外送夥伴調度等多重因素影響，必須當下在App上才看得到，無法估算提高的比例。因Uber Eats平台合作商家超過75,000家商家，萬一看到「閃電符號」時，同一時段還是有很多其他選擇。

另外，6月中下旬起，消費者將在Uber Eats App商家頁面看到平均較低的外送費，並且在結單時看到新增的「服務費」項目。消費者在使用Uber Eats App點購商品時，均可清楚查看App頁面上顯示的相關公開資訊，如預估外送時間、外送費金額、服務費金額、商家及會員標示等資訊，並依照當下自身的需求確認訂單。前述「服務費」相關變動及其使用者條款將於近期藉由Uber Eats App消費者溝通管道進一步通知。

不過Uber Eats強調，此次調整不影響Uber One會員既有的無限次0元外送費優惠，於 App標註「金色Uber One圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，美食外送訂單消費滿199 元、生鮮雜貨訂單消費滿299元即可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠。