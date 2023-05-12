慶祝鐵路136周年 台鐵經典車站紀念酒13日起開放預購

台鐵局慶祝鐵路136周年，與台灣菸酒公司合作推出「台鐵經典車站紀念酒」，5月13日、14日開放台鐵會員優先預購，5月15日至31日開放非會員預購，每人限購6組，每組預購優惠價為900元（原售價999元），6月9日至6月15日領貨。除開放預購期間外，6月9日至12日也可於台鐵夢工場櫃位及台鐵便當販賣店等12個據點原價選購。

台鐵局表示，「台鐵經典車站紀念酒」包裝設計以台鐵七大經典車站之一高雄驛為主視覺，高雄驛於1941年（昭和十六年）落成，造型類似「高」為帝冠式建築，具有君臨天下的氣勢，作為經典紀念酒系列商品的首發，後續將由南而北推出系列商品。

台鐵局指出，「台鐵經典車站紀念酒」每組含有軋印2023年6月9日永保安康名片式紀念車票1張，及鐵路商品9折優惠劵1張。紅酒選用台灣菸酒公司紅麴葡萄酒，添加該公司自行研發培養紅麴，飄溢黑櫻桃果實及淡淡肉桂香氣，口感豐厚且酸澀平衡。

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