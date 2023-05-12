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溫馨親子遊 茂管處推5月免費限定手作琉璃珠贈母親

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
父親們也能手作小禮物贈送辛苦了老婆大人。圖／茂管處提供。
父親們也能手作小禮物贈送辛苦了老婆大人。圖／茂管處提供。

溫馨母親節即將到來，民眾可趁著周末假期規劃出遊、踏青的親子行程，茂林國家風景區管理處規劃5月限定免費手作DIY活動，在新威、茂林、禮納里三座遊客中心舉辦，邀請大小朋友前來共度美好母親節。

五月春夏交際，天色風光明媚，茂管處指出，園區提供限定主題的手作活動，如手繪山茶包DIY、六龜山茶凍DIY以及琉璃珠項鍊、手環串珠等豐富體驗。

配合母親節，茂管處特別安排遊客親手製作排灣族及魯凱族特有的琉璃珠，茂管處處長柯建興表示，這是獨一無二的母親節禮物，因為每顆琉璃珠因為色彩、紋樣不同，流傳著不同的神話傳說與名稱，藉由這些神話賦予琉璃珠生命與神聖意義，讓遊客串起屬於自己的琉璃珠飾品。

此外，六龜在地茶廠以獨特的手法製茶，既保留山茶原始風韻，又能萃出茶的蜜香風味，茂管處手作體驗的山茶包中，內裝茶葉及六龜山茶凍的茶湯，分別來自於六龜區與桃源區海拔1100至1600公尺山上，茂管處指出，這是茶農遵行土地友善農法栽種的台灣原生種山茶。

茂管處說明，五月所有的手作體驗全都是限量免費的活動，一天分為上、下兩梯次，各25名，一天名額僅50人，尤其，在光輝的母親節能陪家人出遊，並且親手製作精美禮品，別具特殊意義。

柯建興指出，茂管處轄區含括高雄市桃源區、六龜區、茂林區、屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧台鄉等共六鄉區，孕育了豐饒的人文資源，歡迎大家周末之際可以前往遊客中心參觀展覽、獲取旅遊資訊，順道來一場大自然深度旅遊。

茂管處結合在地發展協會推出手作山茶凍活動。圖／茂管處提供。
茂管處結合在地發展協會推出手作山茶凍活動。圖／茂管處提供。
小孩子親手製作卡片給母親。圖／茂管處提供。
小孩子親手製作卡片給母親。圖／茂管處提供。
手作原民琉璃珠。圖／茂管處提供。
手作原民琉璃珠。圖／茂管處提供。

六龜 母親節 DIY

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