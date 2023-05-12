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母親節獻藍盒子Tiffany亞洲限定項鍊 粉紅連結意義情深

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany針對母親貼推出亞洲限定項鍊，喬治傑生針對母親節推薦黃金鑲鑽珠寶。圖／Tiffany、喬治傑生提供
Tiffany針對母親貼推出亞洲限定項鍊，喬治傑生針對母親節推薦黃金鑲鑽珠寶。圖／Tiffany、喬治傑生提供

2023母親節將至，Tiffany & Co.推出全新亞洲限定Knot系列項鍊，以溫煦的玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉，繩結設計不僅代表母親與孩子間的獨特連繫，溫柔的色調是母親與子女的愛的表現。經典的Tiffany T1系列珠寶，現代感的設計表現時尚個性，最適合個人風格獨具的自信女性。充滿個人風格的HardWear系列摩登而都會的鍊結元素，是表達緊密相扣情感的首選。Tiffany年度新品Tiffany Lock系列，採用創新扣環，與掛鎖的功能相呼應。鎖形手鐲象徵著母親與孩子之間牢不可破的關係，絕對會是伴隨她度過一生美好時光的珍貴好禮。

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則臻選以18K黃金與奢華鑽石製作的SIGNATURE DIAMONDS 、 MERCY、MOONLIGHT GRAPES與REFLECT系列珠寶，以最緊密貼身的方式將情感化為有形的連結。今年全新上市的SIGNATURE DIAMONDS系列珠寶，以18K再生黃金構成自然簡約有機線條與三爪鑲座， 凸顯鑽石完美光芒，刻畫母親身為女性的多元樣貌。充滿情感溫度的MERCY珠寶，簡約流暢的造型輪廓最適合實用主義的務實女性；由喬治傑生經典葡萄圖騰延伸而出的原創MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列，結實纍纍的富饒意象讓人想起孕育生命的母親。而以永續18K再生黃金與中性概念打造的REFLECT珠寶，則是獻給堅持自我信念的女性，最優雅又叛逆的設計。

GEORG JENSEN MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石耳環，11萬2,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MOONLIGHT GRAPES系列18K黃金鑽石耳環，11萬2,000元。圖／喬治傑生提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
GEORG JENSEN MERCY系列18K黃金戒指，65,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY系列18K黃金戒指，65,000元。圖／喬治傑生提供
Tiffany Lock 18金與白金鑲鑽手鐲，44萬6,000元；18K金手鐲，22萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18金與白金鑲鑽手鐲，44萬6,000元；18K金手鐲，22萬元。圖／Tiffany提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石項鍊，51,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石項鍊，51,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石網球手鍊，39萬元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石網球手鍊，39萬元。圖／喬治傑生提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
GEORG JENSEN REFLECT系列18K黃金鏈節手鍊，16萬2,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN REFLECT系列18K黃金鏈節手鍊，16萬2,000元。圖／喬治傑生提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot全新亞洲限定18K玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉項鍊，12萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鑲鑽耳環，49萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鑲鑽耳環，49萬1,000元。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany

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