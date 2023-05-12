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母親節獻藍盒子Tiffany亞洲限定項鍊 粉紅連結意義情深
2023母親節將至，Tiffany & Co.推出全新亞洲限定Knot系列項鍊，以溫煦的玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉，繩結設計不僅代表母親與孩子間的獨特連繫，溫柔的色調是母親與子女的愛的表現。經典的Tiffany T1系列珠寶，現代感的設計表現時尚個性，最適合個人風格獨具的自信女性。充滿個人風格的HardWear系列摩登而都會的鍊結元素，是表達緊密相扣情感的首選。Tiffany年度新品Tiffany Lock系列，採用創新扣環，與掛鎖的功能相呼應。鎖形手鐲象徵著母親與孩子之間牢不可破的關係，絕對會是伴隨她度過一生美好時光的珍貴好禮。
丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）則臻選以18K黃金與奢華鑽石製作的SIGNATURE DIAMONDS 、 MERCY、MOONLIGHT GRAPES與REFLECT系列珠寶，以最緊密貼身的方式將情感化為有形的連結。今年全新上市的SIGNATURE DIAMONDS系列珠寶，以18K再生黃金構成自然簡約有機線條與三爪鑲座， 凸顯鑽石完美光芒，刻畫母親身為女性的多元樣貌。充滿情感溫度的MERCY珠寶，簡約流暢的造型輪廓最適合實用主義的務實女性；由喬治傑生經典葡萄圖騰延伸而出的原創MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列，結實纍纍的富饒意象讓人想起孕育生命的母親。而以永續18K再生黃金與中性概念打造的REFLECT珠寶，則是獻給堅持自我信念的女性，最優雅又叛逆的設計。
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