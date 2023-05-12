百貨公司都差不多「只有吃+上廁所」？網友曝1逛法：有差！

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文／陳羿郿

百貨公司是許多人假日的好去處，有網友認為，每一家百貨公司逛起來都差不多，讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文一出引發眾人討論。



他問：百貨公司差在哪？「只是去吃東西、上廁所」

原PO在PTT指出，對他來說「百貨公司只是去吃東西跟上廁所的地方」但見有人會抱怨不好逛、動線差，他提到，自己偶爾會去裡面平價服飾店消費，高價位的店家或精品櫃位則因消費不起、不會買，他說，「百貨公司每間對我來說逛起來都差不多，不就都長那樣，賣差不多的東西，差別在裝潢而已」。



文章曝光後，不少網友紛紛指出，動線、櫃位、停車場等是會讓消費者在意的部分，「動線、櫃位種類分散與否、停車場」、「動線」、「動線、櫃位、舒適度有差啦」、「動線、牌子、折扣」、「動線方不方正、停車場大」、「手扶梯上下樓動線/櫃位齊全或獨有」、「標示明確清楚不容易迷路，可以很快讓我找到櫃位的」。



鄉民提現實差異：買不起當然不好逛！

也有其他鄉民提出現實的1因素，「取決於自己想不想花錢跟有沒有錢」、「錢包夠不夠大，什麼都買不起當然不好逛啊！」「吹冷氣的地方，偶爾特別想要買什麼才會買」、「你有沒有錢」、「多拿點錢出來花，你就知道有差了」、「當爸媽後才跟百貨變好朋友，好逛的可以花一點錢，一處解決一天午餐後所有需求」、「如果都是冷門的品牌很無聊，自己喜歡跟符合自己消費能力的才好逛，所以因人而異」。



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