快訊

陳致中入獄第二天早餐吃這些！首晚沒室友陪還做了這件事

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

「請支援收銀」！柴山獼猴逛全聯 手拿香蕉準備開吃

百貨公司都差不多「只有吃+上廁所」？網友曝1逛法：有差！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：pexels

文／陳羿郿

百貨公司是許多人假日的好去處，有網友認為，每一家百貨公司逛起來都差不多，讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文一出引發眾人討論。

他問：百貨公司差在哪？「只是去吃東西、上廁所」

原PO在PTT指出，對他來說「百貨公司只是去吃東西跟上廁所的地方」但見有人會抱怨不好逛、動線差，他提到，自己偶爾會去裡面平價服飾店消費，高價位的店家或精品櫃位則因消費不起、不會買，他說，「百貨公司每間對我來說逛起來都差不多，不就都長那樣，賣差不多的東西，差別在裝潢而已」。

文章曝光後，不少網友紛紛指出，動線、櫃位、停車場等是會讓消費者在意的部分，「動線、櫃位種類分散與否、停車場」、「動線」、「動線、櫃位、舒適度有差啦」、「動線、牌子、折扣」、「動線方不方正、停車場大」、「手扶梯上下樓動線/櫃位齊全或獨有」、「標示明確清楚不容易迷路，可以很快讓我找到櫃位的」。

鄉民提現實差異：買不起當然不好逛！

也有其他鄉民提出現實的1因素，「取決於自己想不想花錢跟有沒有錢」、「錢包夠不夠大，什麼都買不起當然不好逛啊！」「吹冷氣的地方，偶爾特別想要買什麼才會買」、「你有沒有錢」、「多拿點錢出來花，你就知道有差了」、「當爸媽後才跟百貨變好朋友，好逛的可以花一點錢，一處解決一天午餐後所有需求」、「如果都是冷門的品牌很無聊，自己喜歡跟符合自己消費能力的才好逛，所以因人而異」。

百貨公司是許多人假日的好去處，有網友認為，每一家百貨公司逛起來都差不多，讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文一出引發眾人討論。

image source：pexels

延伸閱讀

年輕人不去東區改愛這「這商圈」？網友讚「香香站」疫情間店面出租不減反增

你上一次逛文具店是何時？網友疑惑住家附近文具店「連倒三家」快消失？網友曝原因

台北大直擠下天母成「新天龍區」 大直這2里家戶年均收入飆破200萬元！

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

延伸閱讀

警局召募18~40歲青年民防 網友：誰沒事下班還要多打一份沒薪水的工

大直人快追！ 美麗華X綠美丘「粉紅年代」假日市集 超過50攤手作美食、好物尋寶、LIVE音樂超CHILL

「普發6千元現金」又見新詐騙手法！國庫署提醒民眾慎防　網友怒：政府都無計可施嗎？

華漾重返台北！今起進駐大直忠泰 連33天追蹤IG送蝦餃

相關新聞

百貨公司都差不多「只有吃+上廁所」？網友曝1逛法：有差！

百貨公司是許多人假日的好去處，有網友認為，每一家百貨公司逛起來都差不多，讓他好奇想問「百貨公司好不好逛的定義是什麼？」貼文一出引發眾人討論。

港版柯賜海死後塗鴉漲成班克斯 「九龍皇帝」畫作來台

經常造訪香港的人，對「九龍皇帝」曾兆財一定不陌生。他介於「鬼畫符」和書法之間的塗鴉作品，曾經塗滿了香港街道上的電箱、牆壁...

加了金枕頭榴槤！功夫茶「榴槤莎莎優格」限時登場

你喜歡吃榴槤嗎？繼兩年前推出「莎莎優格」後，連鎖手搖飲「功夫茶」自5月12日起，以金枕頭榴槤、芒果，推出「榴槤莎莎優格」...

邦瀚斯春拍預展即起登台北 曾梵志大尺幅經典面具領銜

國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）將自5月18日起至6月2日止舉辦一連9場的春季現場拍賣與2場線上拍賣，並於本週五（5月...

網購Shopping不瞎拚！趨勢科技揭「駭客最愛用4大釣餌」

上半年最大檔的母親節購物季即將到來，現在不僅是買家有可能成為詐騙集團下手的目標，連賣家都可能淪為受「駭」者！近期知名購物...

GD背心加領帶背小珍珠包 現身洛杉磯香奈兒度假大秀

記述一座城市的百年風華、人文與自然、旭日升起與夜幕低垂，不需長篇大論或上萬膠卷；香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virgini...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦