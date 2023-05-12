港版柯賜海死後塗鴉漲成班克斯 「九龍皇帝」畫作來台

經常造訪香港的人，對「九龍皇帝」曾兆財一定不陌生。他介於「鬼畫符」和書法之間的塗鴉作品，曾經塗滿了香港街道上的電箱、牆壁、燈柱，以及天橋下方的通道。曾兆財在2006年於安養院辭世後，其作品成為香港重要的文化象徵，近年更成為藝博會的常客。在今天揭幕的台北當代藝術博覽會中，「九龍皇帝」的塗鴉作品以近乎個展的方式展出，讓台灣觀眾一窺這位「香港柯賜海」的傳奇人生。

台北當代藝術博覽會今天正式於台北南港展覽館開幕，攜手 90 間國際頂尖畫廊參展、帶來上千件藝品，分成三大展區「當代網域」、「藝術載點」、「新生維度」展出。

曾灶財1921年生於廣州，之後移居香港。在發現一些重要的祖傳文件後，曾兆財聲稱九龍的土地是他家人所擁有，獲得「九龍皇帝」的封號。他的妻子文富財也經常以「皇后」的身分出現在塗鴉之中，如「文富財皇后剛剛會見英國女王回來」。除此出外，許多歷史人物也經常出現在曾灶財的塗鴉之中，包括孫中山、蔣中正等。

曾灶財將他的信念與想法用獨特的中國毛筆寫於香港的街道，包括牆壁、燈柱、天橋下方和電箱，這位「九龍皇帝」的塗鴉一開始被認為是精神錯亂的表現，但經過長達半世紀的「行為藝術」之後，他的堅持獲得港人認同，其塗鴉也成為數代香港人的共同文化回憶。去年上映的香港電影「神探大戰」，主角劉青雲在電影中的遭遇便有「九龍皇帝」的影子，電影海報也是用「九龍皇帝」的筆風構成。

曾灶財在香港的出場，一開始像「台灣抗議天王」柯賜海，兩人都是運用獨特的符號表達對現實的不滿與反抗。但當曾灶財在安養院辭世之後，他的故事隨即翻轉成為英國塗鴉大師班克斯(Banksy)，塗鴉作品洛陽紙貴。當年曾灶財在香港街頭遺留的「公共藝術」總被視為垃圾，警察清之而後快，如今卻被香港政府認證為必須保存的「墨寶」、文化遺產，儘管目前只有三件留存。