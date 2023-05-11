邦瀚斯春拍預展即起登台北 曾梵志大尺幅經典面具領銜

國際拍賣行邦瀚斯（BONHAMS）將自5月18日起至6月2日止舉辦一連9場的春季現場拍賣與2場線上拍賣，並於本週五（5月12日）起至14日止假寶麗廣塲（BELLAVITA）B1「藝文空間」舉行台北預展，一連三天公開展出包括現當代藝術、珠寶名表、骨董、中國書畫、中國瓷器及工藝精品等來自5部門共逾200件精選拍品，包括領銜本季春拍的曾梵志首登拍場之大尺幅博物館級佳作「面具2000第三號」，出自「文少勵舊藏—再尋中國當代經典」專場，估價1,500萬港元起。

曾梵志「面具2000第三號」為邦瀚斯本季最高估價拍品，作品自面世20多年來從未見諸拍場，極為珍罕。曾梵志的最為人熟悉的「面具系列」經歷七年時間反覆鑽研，此作是「面具系列」中尺幅最大的單人像作品之一，由藝術家工作室自接得來。中國書畫部門領銜焦點為乾隆帝御筆「御製澄懷堂詩」七言聯，自1776年以來首次公開面世，6尺（1.82m）是現存乾隆最大七言聯。領銜領銜本季「中國瓷器及工藝精品」的清雍正青花釉裏紅纏枝蓮紋如意尊亦來台預展，青花釉裡紅呈色純正，其葫蘆形寓意福祿，有「福壽延綿」的吉祥寓意，北京故宮博物院清宮舊藏一件極為相似之例。

珠寶焦點為為一枚來自緬甸抹谷的7.07克拉天然無燒鴿血紅紅寶石配鑽石戒指，產地珍貴、色澤濃豔，預展亦帶來一條美國知名珠寶老字號J.E. Caldwell & Co.約153.90克拉鑽石項鍊，約20世紀初製作，以1,200萬港元成為本季估價最高的珠寶拍品。鐘表部門 來台展出精品包括一枚約1991年生產之卡地亞Crash黃金腕表，是最早一批限量4004只的其中一枚。另有一系列百達翡麗（Patek Philippe），包括型號3700/11的Tiffany雙簽名金鷹自動上鍊精鋼腕表，以及一系列來自20年私人珍藏的百達翡麗與勞力士珍品。

羅芙奧（RAVENEL） 2023春季拍賣會則將於6月1日起至4日止假台北萬豪酒店3樓博覽廳舉辦，並於5月13、14日於高雄，5月20、21日於台中，6月1日起於台北舉辦拍前預展。6月3日下午登場的「薈萃國際:現代與當代藝術」專場，由封面拍品、西班牙當代藝術家哈維爾卡勒加（Javier Calleja）《有一點點幸運》100號畫作領銜，作品曾被選為藝術家宣傳照，肖像式構圖走可愛的療癒系風格。日韓藝術本地帶來一件尺寸不小的塩田千春（Chiharu Shiota）立體作品《存在的狀態（窗扉）》、奈良美智（Yoshitomo Nara）1994年留德時期的《無題》、以及一系列來自具體派成員元永定正（Sadamasa Motonaga）等人的佳作。羅芙奧也首次搜羅到韓國國際級藝術家禹國元（Kukwon Woo）的作品《撲克臉》，據說韓星孫藝珍也收藏了他的作品。