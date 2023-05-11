科學家也不思議的風味 麥卡倫典藏系列新酒款限量登台

全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫推出「典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 」，以致敬麥卡倫雋永迷人的經典廣告為名，匯集麥卡倫耐人尋味的故事及插畫，把威士忌裝載於精美的書形錫盒之中，將蘇格蘭斯佩賽河畔的故事娓娓道來。

麥卡倫「典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7」的創作靈感來自於1984年，酒廠邀請一群對威士忌充滿好奇心、亟欲探索麥卡倫雪莉橡木桶席捲全球祕密的科學家到訪的幽默故事。

麥卡倫以一支別緻的動畫，詼諧的呈現了科學家在酒廠參訪的生動場景，他們被美妙的琥珀色酒液、無與倫比的醇厚口感與豐富香氣所吸引，忘我地品嚐起麥卡倫非凡卓越的威士忌。在百思不得其解的情況下，這群科學家們最後堅持以「研究」的名義，將仍在雪莉橡木桶中沉睡的威士忌，帶回實驗室「好好研究一番」。

當麥卡倫藝術總監David Holmes和編劇Nick Salaman，聽完科學家參訪麥卡倫酒廠的故事後，決定與插畫家Mary Hogan一起創作一則精美獨特、充滿活力的廣告，並命名為「科學家不思議的極致風味（The Boffins Baffled）」，如今，隨著麥卡倫「典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7 」上市，這則經典的廣告得以用當代手法將昔時軼事重新演繹，再一次呈現於威士忌愛好者的面前。

麥卡倫首席釀酒師Euan Kennedy表示：「Folio 7是為了致敬1980年代『科學家不思議的極致風味』廣告，而被打造出的傑出作品，它是一款迷人的單一麥芽威士忌，展現出標誌性藝術品的非凡地位。」

麥卡倫「典藏 ARCHIVAL 系列 Folio 7」在獨特的香氣中，帶有蘋果、梨子、葡萄乾、牛奶巧克力和橙皮等馥郁香氣，入喉散發出香草和輕甜果乾的甜香口感，留下悠長且細緻的濃郁奶油和溫暖香料味，揉合出饒富生趣、帶有深邃層次的威士忌風味，這樣獨特的感受也為威士忌愛好者獨獻一場發自內心與麥卡倫的專屬對話，共同回味品牌令人難忘的經典廣告。

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