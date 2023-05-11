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膠彩畫大師姚旭燈新光三越個展 吳昕陽一段回憶促成

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣旅日膠彩畫大師姚旭燈（左）與新光三越總經理吳昕陽。記者江佩君／攝影
台灣旅日膠彩畫大師姚旭燈（左）與新光三越總經理吳昕陽。記者江佩君／攝影

享譽國際的台灣旅日膠彩畫大師姚旭燈，1992年首度在新光三越舉辦個展，從此雙方情誼長牽。橫跨30年後，應新光三越總經理吳昕陽邀請，姚旭燈再度於新光三越推出「丹青傳奇-2023姚旭燈畫展」，並特別為了今年新光三越個展全新創作，帶來67幅作品首度在台亮相。開展首日冠蓋雲集、政商名流親臨現場，包含副總統賴清德、資深藝人白嘉莉，以及新光三越董事長吳東昇、總經理吳昕陽、董事吳東進等人聯袂出席，這也是吳東昇上任後首度公開亮相。

姚旭燈於1958年雲林出生，旅日42年與日本政界、民間皆有深交，更是建立台日良好關係的橋樑。他的畫作構圖靈動，花蟲鳥獸、仕女人像與自然生態都是他下筆的靈感與素材。作品著重於心境與意象的表現，在他筆下的花卉草木及鳥獸悠游，都充滿大自然的韌性與雅致生命力。

他在「丹青傳奇-2023姚旭燈畫展」共展出67幅最新畫作，也帶來全新創作，展現膠彩濃郁色彩變化，觀者可見到他畫筆下自然萬物各自呈現出細膩和煦、寧靜唯美或霸氣萬千。

1991年新光三越首店台北南西店開幕，當時新光三越董事長吳東興，因欣賞姚旭燈的創作才華，邀請姚旭燈於開幕隔年、1992年在新光三越台北南西店推出個展。新光三越也是從開設第一家百貨之初，即設立文化館，邀請國內、外藝術家蒞臨辦展，讓消費者逛街之餘也能看展覽，提升生活美學，是台灣長期深耕文化藝術的百貨。

而促成「丹青傳奇-2023姚旭燈畫展」的重要推手，便是新光三越總經理吳昕陽，他談起父親與姚旭燈的交情說「老董（吳東興）很欣賞年輕的藝術家，那時看到姚旭燈老師的作品，便覺得他很有天份，老董自己也有收藏老師的作品。」

吳昕陽談到「去年我跟老師吃飯，聊到他與新光三越的淵源，老師表示很感恩老董，我當下便邀請他再回到新光三越辦展。」吳昕陽指出「老師為了今年個展特別創作，我很感激老師。」吳昕陽去年9月也到姚旭燈日本的畫室拜訪，他說「老師習慣蹲馬步作畫，一畫就是12小時，從早上到黃昏。」

30年後的今天，新光三越特別再次邀請姚旭燈老師親臨辦展，希望讓更多民眾認識並欣賞到國際級膠彩畫大師的精彩作品。睽違台灣多年的首度大型個展「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」自5月11日至5月22日於新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館展出，開放民眾免費入場觀賞。

新光三越總經理吳昕陽是促成「丹青傳奇-2023姚旭燈畫展」的推手。記者江佩君／攝影
新光三越總經理吳昕陽是促成「丹青傳奇-2023姚旭燈畫展」的推手。記者江佩君／攝影
副總統賴清德（中）蒞臨姚旭燈畫展，左一膠彩畫大師姚旭燈、右為知名藝人白嘉莉。圖／新光三越提供
副總統賴清德（中）蒞臨姚旭燈畫展，左一膠彩畫大師姚旭燈、右為知名藝人白嘉莉。圖／新光三越提供
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」自5月11日至5月22日於新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館展出，開放民眾免費入場觀賞。圖／新光三越提供
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」自5月11日至5月22日於新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館展出，開放民眾免費入場觀賞。圖／新光三越提供
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」。記者江佩君／攝影
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」。記者江佩君／攝影
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」。記者江佩君／攝影
「丹青傳奇 - 2023姚旭燈畫展」。記者江佩君／攝影
姚旭燈作品「丹頂呈祥」。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「丹頂呈祥」。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「富貴花開」以3,840萬日幣被知名企業家收購、創下台日兩地銷售新紀錄。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「富貴花開」以3,840萬日幣被知名企業家收購、創下台日兩地銷售新紀錄。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「喜悅」。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「喜悅」。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「南園第一美」，讓新光三越總經理吳昕陽印象深刻。圖／新光三越提供
姚旭燈作品「南園第一美」，讓新光三越總經理吳昕陽印象深刻。圖／新光三越提供

日本 藝術家 畫作

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