漢堡王「點心4選2＋飲料」89元 雙人套餐現省89元

隨著繳稅的日子重擊荷包，「漢堡王」自5月16日起推出「深夜食堂」方案，晚上8點後，「指定點心2樣＋飲料」優惠價89元，包括雞塊、洋蔥圈都吃得到。同時漢堡王還推出稅月優惠餐，美式花生牛肉堡2套可現省89元。

漢堡王本次推出的深夜食堂方案，5月16日開始起跑。每日晚間8點之後，包括「4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、蘋果派」4選2，搭配指定中杯飲料1杯（可樂／七喜／激浪／橘子味汽水／檸檬風味紅茶／綠茶），3樣優惠價89元，適合晚上想要享受輕食的消費者，僅限臨櫃點購。