快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢堡王「點心4選2＋飲料」89元 雙人套餐現省89元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「稅月優惠餐」包含2組美式花生牛肉堡、薯條與可樂，原價388元，優惠價299元。圖／漢堡王提供
「稅月優惠餐」包含2組美式花生牛肉堡、薯條與可樂，原價388元，優惠價299元。圖／漢堡王提供

隨著繳稅的日子重擊荷包，「漢堡王」自5月16日起推出「深夜食堂」方案，晚上8點後，「指定點心2樣＋飲料」優惠價89元，包括雞塊、洋蔥圈都吃得到。同時漢堡王還推出稅月優惠餐，美式花生牛肉堡2套可現省89元。

漢堡王本次推出的深夜食堂方案，5月16日開始起跑。每日晚間8點之後，包括「4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、蘋果派」4選2，搭配指定中杯飲料1杯（可樂／七喜／激浪／橘子味汽水／檸檬風味紅茶／綠茶），3樣優惠價89元，適合晚上想要享受輕食的消費者，僅限臨櫃點購。

針對報稅月所推出的「稅月優惠餐」，一次搭配2組美式花生牛肉堡，搭配雙人份薯條與可樂，原價388元，優惠價299元，現省89元。限時於5月16日至6月15日期間供應。

漢堡王推出「指定點心4選2＋飲料」優惠價89元的方案。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「指定點心4選2＋飲料」優惠價89元的方案。圖／漢堡王提供

漢堡

延伸閱讀

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

51勞動節開吃！ 「速食+餐飲美食」連假優惠 漢堡王買1送1、肯德基加1元多1件

漢堡王逆勢成長 要以「華堡」勝麥當勞

小華堡、雞塊「買1送1」！漢堡王加碼「滿199現折20」

相關新聞

獨／板橋必吃「黑金滷肉飯」掰了！「大碗公羊肉」6月即將熄燈

板橋人哭哭！位於板橋四維路上，以「羊肉湯」、「黑金滷肉飯」著稱的「大碗公當歸羊肉」，近期宣佈因租約到期，將於6月10日歇...

《米其林指南》最新公布 台南3家「開業至少50年」店家入選

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度納入台南進行評鑑，繼去年公布的27間必比登推介店家及17間入選餐廳、今年1月及3月...

享受不求回報的付出 AKIRA自曝愛給林志玲「小驚喜」

本月ELLE封面人物專訪迎來「國民姐夫」Akira登場，他分享自己認為經營感情是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。他不確定自己是否浪漫，但他享受不求回報的付出。

膠彩畫大師姚旭燈新光三越個展 吳昕陽一段回憶促成

享譽國際的台灣旅日膠彩畫大師姚旭燈，1992年首度在新光三越舉辦個展，從此雙方情誼長牽。橫跨30年後，應新光三越總經理吳...

久等！嘉義第一間「壽司郎」要來了 店址傳在這

嘉義人久等了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」近期傳出即將插旗「嘉義」的好消息，儘管尚未獲得官方正式證實，仍令嘉義粉絲們感到...

漢堡王「點心4選2＋飲料」89元 雙人套餐現省89元

隨著繳稅的日子重擊荷包，「漢堡王」自5月16日起推出「深夜食堂」方案，晚上8點後，「指定點心2樣＋飲料」優惠價89元，包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦