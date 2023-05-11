聽新聞
test
0:00 / 0:00
Jennie穿超短裙辣秀美腿跑趴 BTS柾國Jung Kook 、「黑暗榮耀」金建宇捧場齊High！
為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣，她身穿了超短裙的紫丁香針織洋裝現身，辣秀美腿讓人看得目不轉睛之外。JENNIE還化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！
Jennie for Calvin Klein系列上市活動在首爾城內最具創意與前衛靈魂的聖水洞的Scene Seoul 舉行，場地設計靈感主要來自於此次聯名款的豐富色彩，並展示了著名的日本當代數位藝術家Yoshirotten的概念燈光裝置藝術；身為女主人般的JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。 不過可惜的是，雖然Jung Kook跟JENNIE同樣是品牌代言人，但在這場慶祝派對上並沒有出現「同框」畫面，反而部分的粉絲對於Jung Kook的突然現身略感意外。
不過由於Jennie for Calvin Klein系列為女裝，來跑趴的「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁都分別穿上了Calvin Klein的牛仔系列服飾現身，看起來更像是來捧BTS柾國Jung Kook的場。但JENNIE的帶貨能力不容小覷，這系列今日同步於網路和實體店面發售，台灣北部據點僅限台北101門市上架。記者實地走訪品牌專櫃觀察，在陳列Jennie for Calvin Klein系列的區域凌亂，同時結帳的隊伍中，多是購買這系列的消費者，讓路過民眾看到人潮也懷疑的說「今天是周年慶嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言