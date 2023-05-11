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Jennie穿超短裙辣秀美腿跑趴 BTS柾國Jung Kook 、「黑暗榮耀」金建宇捧場齊High！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣。圖／Calvin Klein提供
為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣。圖／Calvin Klein提供

為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣，她身穿了超短裙的紫丁香針織洋裝現身，辣秀美腿讓人看得目不轉睛之外。JENNIE還化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！

Jennie for Calvin Klein系列上市活動在首爾城內最具創意與前衛靈魂的聖水洞的Scene Seoul 舉行，場地設計靈感主要來自於此次聯名款的豐富色彩，並展示了著名的日本當代數位藝術家Yoshirotten的概念燈光裝置藝術；身為女主人般的JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。 不過可惜的是，雖然Jung Kook跟JENNIE同樣是品牌代言人，但在這場慶祝派對上並沒有出現「同框」畫面，反而部分的粉絲對於Jung Kook的突然現身略感意外。

JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供
JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供

不過由於Jennie for Calvin Klein系列為女裝，來跑趴的「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁都分別穿上了Calvin Klein的牛仔系列服飾現身，看起來更像是來捧BTS柾國Jung Kook的場。但JENNIE的帶貨能力不容小覷，這系列今日同步於網路和實體店面發售，台灣北部據點僅限台北101門市上架。記者實地走訪品牌專櫃觀察，在陳列Jennie for Calvin Klein系列的區域凌亂，同時結帳的隊伍中，多是購買這系列的消費者，讓路過民眾看到人潮也懷疑的說「今天是周年慶嗎？」

JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供
JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供

JENNIE化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！圖／Calvin Klein提供
JENNIE化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！圖／Calvin Klein提供

黃寅燁現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／摘自instagram
黃寅燁現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／摘自instagram

BTS柾國Jung Kook出席Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供
BTS柾國Jung Kook出席Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供

「黑暗榮耀」金建宇現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供
「黑暗榮耀」金建宇現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供

Jennie for Calvin Klein系列北部據點僅限台北101門市上架，吸引許多粉絲到場搶購支持偶像。記者曾智緯／攝影
Jennie for Calvin Klein系列北部據點僅限台北101門市上架，吸引許多粉絲到場搶購支持偶像。記者曾智緯／攝影

品牌 黑暗榮耀 BLACKPINK BTS 台北101

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