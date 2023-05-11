Jennie穿超短裙辣秀美腿跑趴 BTS柾國Jung Kook 、「黑暗榮耀」金建宇捧場齊High！

為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣，她身穿了超短裙的紫丁香針織洋裝現身，辣秀美腿讓人看得目不轉睛之外。JENNIE還化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！

Jennie for Calvin Klein系列上市活動在首爾城內最具創意與前衛靈魂的聖水洞的Scene Seoul 舉行，場地設計靈感主要來自於此次聯名款的豐富色彩，並展示了著名的日本當代數位藝術家Yoshirotten的概念燈光裝置藝術；身為女主人般的JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。 不過可惜的是，雖然Jung Kook跟JENNIE同樣是品牌代言人，但在這場慶祝派對上並沒有出現「同框」畫面，反而部分的粉絲對於Jung Kook的突然現身略感意外。

JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供

不過由於Jennie for Calvin Klein系列為女裝，來跑趴的「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁都分別穿上了Calvin Klein的牛仔系列服飾現身，看起來更像是來捧BTS柾國Jung Kook的場。但JENNIE的帶貨能力不容小覷，這系列今日同步於網路和實體店面發售，台灣北部據點僅限台北101門市上架。記者實地走訪品牌專櫃觀察，在陳列Jennie for Calvin Klein系列的區域凌亂，同時結帳的隊伍中，多是購買這系列的消費者，讓路過民眾看到人潮也懷疑的說「今天是周年慶嗎？」

JENNIE穿著自己設計系列中的丁香紫針織迷你連身裙與大家開心見面。圖／Calvin Klein提供

JENNIE化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！圖／Calvin Klein提供

黃寅燁現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／摘自instagram

BTS柾國Jung Kook出席Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供

「黑暗榮耀」金建宇現身Jennie for Calvin Klein系列上市慶祝派對。圖／Calvin Klein提供