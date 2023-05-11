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楊祐寧現身2020EYEhaus 101旗艦店重開幕！甜蜜放閃「阿梅」寵妻沒有極限

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，除了分享選配眼鏡心得，更現場示範了平光眼鏡與太陽眼鏡的造型。記者李政龍／攝影
楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，除了分享選配眼鏡心得，更現場示範了平光眼鏡與太陽眼鏡的造型。記者李政龍／攝影

2015年就進駐台北101的2020EYEhaus旗艦店，經歷櫃位調整與重新裝潢後，在今日正式開幕。於是邀請了帥爸的楊祐寧擔任嘉賓，除了分享選配眼鏡的心得，更現場示範了平光眼鏡與太陽眼鏡的造型，同一套服裝卻有截然不同感受，宛如「變臉」一般。

楊祐寧透露太太「阿梅」很喜歡戴眼鏡的男生，「但可惜我沒近視，所以之前幾部作品的角色都要戴眼鏡，所以她看得很開心」。面對本周的母親節到來，被問到是否有什麼「安太座」的訣竅？楊祐寧則表示，當天會家族聚餐，沒有刻意要跟太太做什麼，覺得「兩個人更注重平常的打打鬧鬧」這類生活情趣。出席2020EYEhaus 101旗艦店重開幕，楊祐寧也分享了自己挑選眼鏡的心得，他表示男生夏日穿搭簡單，時常就是T恤加帽子就出門，所以他會喜歡有點造型感的設計，讓太陽眼鏡成為亮點，甚至不排除挑戰貓眼造型。楊祐寧還提到「不管是什麼眼鏡一定要現場試戴」，除了看帥不帥之外，還有專業人員可以給予意見。

2020EYEhaus Taipei 101旗艦店以典雅精品宅邸作為靈感，整體空間線條簡潔俐落。圖／嘉晏光學提供
2020EYEhaus Taipei 101旗艦店以典雅精品宅邸作為靈感，整體空間線條簡潔俐落。圖／嘉晏光學提供

初次逛台北101的2020EYEhaus旗艦店，楊祐寧就覺得一次能看到全球頂尖品牌，不少款式都心動，雖然「阿梅」很會替自己搭配造型，但她還是挑了幾款有氣勢的設計，想要讓太太也試戴。全新 2020EYEhaus Taipei 101旗艦店以典雅精品宅邸作為靈感，整體空間線條簡潔俐落。眼鏡選品也與眾不同，除了 ic! berlin、LINDA FARROW外，訂製眼鏡 WOLFGANG PROKSCH、DITA和號稱「精品中的精品」LOTOS等，店內還有一座「千萬規格」蔡司驗光設備，你以無感驗光顛覆以往想像，用精密數據觀察眼角膜與水晶體健康狀態，提供專業配鏡建議。

Ray-Ban品牌大使詮釋Round太陽眼鏡，6,400元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban品牌大使詮釋Round太陽眼鏡，6,400元。圖／Ray-Ban提供

而Ray-Ban則釋出品牌大使木村拓哉所詮釋的形象廣告，以及所演繹的三款眼鏡，包括Round太陽眼鏡、Hawkeye平光眼鏡和搭載了Transitions®全視線®智能感光鏡片的Eagle Eye眼鏡。配有淺粉紅色鏡片和黑色鏡框的Round太陽眼鏡易於日常搭配；從60年代資料中找回的Hawkeye平光眼鏡是一款復古風格設計；Eagle Eye風格鮮明，搭配透明框架和獨特眉框設計和Transitions®全視線®智能感光鏡片，既時尚有型又不失視覺防護效果。

Ray-Ban品牌大使詮釋Hawkeye平光眼鏡，5,600元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban品牌大使詮釋Hawkeye平光眼鏡，5,600元。圖／Ray-Ban提供

楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，演繹WOLFGANG PROKSCH第6系列CITY DREAMER平光眼鏡 17,800元。記者李政龍／攝影
楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，演繹WOLFGANG PROKSCH第6系列CITY DREAMER平光眼鏡 17,800元。記者李政龍／攝影

楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，演繹Chrome Hearts太陽眼鏡，57,050元。記者李政龍／攝影
楊祐寧擔任2020EYEhaus 101旗艦店開幕嘉賓，演繹Chrome Hearts太陽眼鏡，57,050元。記者李政龍／攝影

Ray-Ban Eagle Eye眼鏡，搭配Transitions®全視線®智能感光鏡片，8,150元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban Eagle Eye眼鏡，搭配Transitions®全視線®智能感光鏡片，8,150元。圖／Ray-Ban提供

台北101 品牌 木村拓哉 楊祐寧

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