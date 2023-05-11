Coupang酷澎台灣歡慶母親節！眾多商品促銷優惠　新客首購「火箭速配」享7折

本週日就是一年一度的母親節，韓國最大電商Coupang酷澎台灣即日起推出多項韓國媽媽鍾愛的生活療癒選品，以最具市場競爭力的價格，為台灣的媽咪們獻上「屋簷下的香氛」、「360度女力保健」、「凍齡保養秘帖」、「粉紅運動盛會」、「韓星口袋零食」等5大種類熱銷優質選品，首購顧客可另享「火箭速配」7折優惠，部分商品價格最低更達原先參考售價的5折。Coupang酷澎App購物應用程式連結：https://coupa.ng/cdO3pl。

全台灣手機App下載排行雙冠王的Coupang酷澎已推出「寵愛媽咪週」專頁，陳列熱銷的5大種類商品。「屋簷下的香氛」區中包括曾在韓劇《上流戰爭》出現、由專業韓國調香師精心調配的Cocodor珂珂朵爾經典擴香瓶；在「360度女力保健」區有包括白蘭氏雞精禮盒、正官庄紅蔘經典組合等，寵愛媽咪無極限。

「凍齡保養秘帖」區推出多家美妝保養品牌，包括蘭蔻、AHC、雅詩蘭黛、雪花秀等，還有被Vogue雜誌譽為「能解決每個人肌膚問題的亮白精華」的SK- II超肌因淨斑精華，以最具市場競爭力的價格，完美體現每位媽咪內外兼具的極上之美。「粉紅運動盛會」服裝區中，不僅能選購Nike Air Max 97經典不敗單品，更帶領消費者探索時下最夯流行品牌，包括韓國人氣女團（G）I-DLE作為品牌大使代言、在韓國擁有超高人氣的國民運動品牌AKIII CLASSIC球鞋。Coupang酷澎更以「韓星口袋零食」熱鬧堆疊出媽咪與全家人的生活小確幸，包括韓國人氣高飆女團MAMAMOO成員華莎稱為她的「人生餅乾」的Orion好麗友巧克力味烏龜玉米脆片。

Coupang酷澎近期推出的「瘋狂星期四」活動，引起跨年齡層顧客廣大迴響，本週因應母親節，主打花王美舒律蒸氣眼罩，售價下殺120元，限量500組，先搶先贏。過去幾週「瘋狂星期四」活動中，Coupang酷澎先後推出可口可樂、維力炸醬麵、海倫仙度絲等經典商品，週週火速賣爆，讓沒有趕上的許多消費者不禁扼腕，Coupang酷澎在未來數週還將陸續推出經典熱銷商品供消費者搶購。

Coupang酷澎台灣企業發展總監許展嘉表示：「希望『寵愛媽咪週』以及『瘋狂星期四』活動能讓大家與生命中最重要的家人共度一個別具特色的母親節，Coupang酷澎會持續推出更多精彩企劃，創造嶄新機會，希望在不久的將來能實現一個人們會想知道：『過去沒有酷澎究竟如何生活？』的世界。」