國產材藝品兼具實用美感 台灣文學基地展出
農委會林務局嘉義林區管理處即日起至13日在台灣文學基地舉辦「木光～預約生活中的美好」固碳國產材特展，其中推薦文創商品7款、家具及家飾共11款的新作品，以國產材與異材質結合創新木藝，展現木材的優點與美感，兼具實用及藝術性。
林務局表示，目前推動零碳排、零廢棄的森林循環經濟示範區，談循環經濟，在林產面就是提高木竹材伐採到加工後剩餘用料的利用效率，發展林產品全材利用，有助固碳。
林務局說，透過工藝技法與設計展現國產材的多樣性，商品以傳統木作搭配現代CNC、雷雕技術，提高製作精確度與加工質量，創意及不同媒材的運用讓消費者多選購國產木竹材，形成友善環境的綠色消費，這也是台灣森林永續經營的發展方向。
嘉義林管處處長張岱表示，這次加工木料都取得合法證明的台灣林產品生產追溯QR code，商品設計搭配異材質，如壓克力、金屬銅片、箋紙、擴香石、皮革、布料等，創新工藝技術及實用性導入設計製作。
有以紅檜、柚木、桃花心木、柳杉等素材導入大阿里山自然、植物及動物等元素，紅檜材質的氛享日出收納盒，以阿里山的日出發想加入精油香氛用途，造型有趣的銅片鳥嘴書籤是不倒翁造型，最特別的是質木之森的飾品盒，百年阿里山底蘊透由木頭傳遞以飾品盒走入生活，綴飾阿里山鐵道、櫻花等14種圖樣元素的木質藝術，值得收藏紀念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言