國產材藝品兼具實用美感 台灣文學基地展出

農委會林務局嘉義林區管理處即日起至13日在台灣文學基地舉辦「木光～預約生活中的美好」固碳國產材特展，其中推薦文創商品7款、家具及家飾共11款的新作品，以國產材與異材質結合創新木藝，展現木材的優點與美感，兼具實用及藝術性。

林務局表示，目前推動零碳排、零廢棄的森林循環經濟示範區，談循環經濟，在林產面就是提高木竹材伐採到加工後剩餘用料的利用效率，發展林產品全材利用，有助固碳。

林務局說，透過工藝技法與設計展現國產材的多樣性，商品以傳統木作搭配現代CNC、雷雕技術，提高製作精確度與加工質量，創意及不同媒材的運用讓消費者多選購國產木竹材，形成友善環境的綠色消費，這也是台灣森林永續經營的發展方向。

嘉義林管處處長張岱表示，這次加工木料都取得合法證明的台灣林產品生產追溯QR code，商品設計搭配異材質，如壓克力、金屬銅片、箋紙、擴香石、皮革、布料等，創新工藝技術及實用性導入設計製作。