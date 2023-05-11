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國產材藝品兼具實用美感 台灣文學基地展出

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
固碳國產材文創商品。圖／林務局提供
固碳國產材文創商品。圖／林務局提供

農委會林務局嘉義林區管理處即日起至13日在台灣文學基地舉辦「木光～預約生活中的美好」固碳國產材特展，其中推薦文創商品7款、家具及家飾共11款的新作品，以國產材與異材質結合創新木藝，展現木材的優點與美感，兼具實用及藝術性。

林務局表示，目前推動零碳排、零廢棄的森林循環經濟示範區，談循環經濟，在林產面就是提高木竹材伐採到加工後剩餘用料的利用效率，發展林產品全材利用，有助固碳。

林務局說，透過工藝技法與設計展現國產材的多樣性，商品以傳統木作搭配現代CNC、雷雕技術，提高製作精確度與加工質量，創意及不同媒材的運用讓消費者多選購國產木竹材，形成友善環境的綠色消費，這也是台灣森林永續經營的發展方向。

嘉義林管處處長張岱表示，這次加工木料都取得合法證明的台灣林產品生產追溯QR code，商品設計搭配異材質，如壓克力、金屬銅片、箋紙、擴香石、皮革、布料等，創新工藝技術及實用性導入設計製作。

有以紅檜、柚木、桃花心木、柳杉等素材導入大阿里山自然、植物及動物等元素，紅檜材質的氛享日出收納盒，以阿里山的日出發想加入精油香氛用途，造型有趣的銅片鳥嘴書籤是不倒翁造型，最特別的是質木之森的飾品盒，百年阿里山底蘊透由木頭傳遞以飾品盒走入生活，綴飾阿里山鐵道、櫻花等14種圖樣元素的木質藝術，值得收藏紀念。

辦公區。森林中的交錯繚繞。圖／林務局提供
辦公區。森林中的交錯繚繞。圖／林務局提供

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