正品又怎樣 歐美Z世代開始愛上便宜同款產品！發生什麼事？

摘要 1. 美妝時尚界的「同款品文化（dupe culture）」正強勢來襲！對於年輕世代而言，廉價的模仿品不再代表恥辱，反而是炫耀方式。 2. 受到短影音病毒式傳播、潮流週期快速更迭、以及經濟動盪等影響，TikTok上出現了「#dupe」標籤，至今已累積40億觀看次數，卻也對時尚品牌帶來衝擊。 3. 專家建議，除了強化品牌的本質意義，也可透過發展鎖定年輕人的平價副牌、或是與大眾品牌推聯名款，來抵禦被模仿的威脅。

買了非正品，不用再覺得尷尬？廉價的美妝時尚同款品早不是新鮮事，但對於歐美Z世代而言，如今竟成功一甩過去的恥辱象徵，反而成為年輕人追捧的新趨勢。

時尚商業雜誌Vogue Business報導，TikTok上出現了同款品（#dupe）標籤，2年來已累積40億觀看次數，遠多於安靜離職（#quietquitting）約7億次。CNN指出，這代表，正品不再是年輕世代心中的唯一，「同款品文化（dupe culture）」正強勢來襲！

2年來，歐美Z世代興起「同款品文化（dupe culture）」，在TikTok上出現同款品（#dupe）標籤，至今已累積40億觀看次數。 圖／翻攝自TikTok #dupe搜尋結果

事實上，指稱同款品的dupe，是duplicate（複製品）的縮寫，意指高品質或奢侈品的便宜替代品，但因為沒有試圖複製正品的商標或標誌，因此不被視為假貨；在台灣，也有人稱之為平價替代品（平替）。

如今，受到短影音病毒式傳播、潮流週期快速更迭、以及生活成本高漲等推動下，西北大學行銷學教授芭布（Jacqueline Babb）分析：「擁有同款品，變成了一種炫耀方式。」

例如，一位在TikTok擁有近10萬名粉絲的網紅漢娜（Hannah Slye），便靠著分享同款品連結的聯盟行銷，在2天內賺進5千美元（約合新台幣15萬元）。她最愛的是神似迪奧（Christian Dior）的金項鍊，但大家相信，它的外觀只是受設計師靈感所啟發，所以並未引來任何批評。

對於消費者而言，如果不想花大錢買加拿大的Lululemon瑜珈褲、金卡戴珊塑身衣品牌Skims，隨時有網紅在社群開心分享，到哪一間亞馬遜店面，能找到效果、外觀與本尊高度類似的同款品，你更不會因此被嘲笑。

然而，時裝商業評論網（BoF）也警告，雖然「同款品文化」凸顯消費者的精明，卻對美妝與時尚業者造成衝擊。

品牌受威脅！可放大獨特價值、與大眾品牌推聯名款

品牌不像科技產品、藥品有專利保護，該如何力抗被模仿？

首先，強調其存在的意義。美國貝勒大學消費者行為研究專家羅伯茲 （James Roberts）以戶外服飾品牌Patagonia為例，他們重視永續，主打讓消費者把自家衣服穿到破掉，再為其修補，藉此引起Z世代的綠色共鳴。

又如來自澳洲的護膚和香氛品牌Aesop，在TikTok出現仿冒品標籤#aesopdupe，觀看次數逼近百萬，買家把便宜的洗手乳、沐浴乳，加入Aesop罐子再使用，並貼出影片炫耀。

但，共同創辦人桑托絲（Suzanne Santos）反駁，產品的配方、感知能力、強調細節，以及他們接待客戶的方式、服務品質等，才能定義他們，而非僅靠包裝而已。

其他方式包含，專為年輕人推出平價的副牌或產品線選擇；佛羅里達一位23歲的設計師盧卡斯（Lucas Dos santos）另外告訴Vogue Business，建議奢侈品牌可攜手Uniqlo、H&M等瞄準大眾市場的零售商，自己就率先推出聯名款。「雖然材質（比正品）差了一些，但買家花更少錢，就能涉足美學、加入品牌社群，因此降低他們尋求購買同款品的動機。」

「同款品文化」來勢洶洶，美國投行Raymond James的資深分析師奧莉維亞（Olivia Tong）指出，品牌越來越需要對線上趨勢和買家需求，隨時保持敏銳、迅速做出應對，才能抵禦時尚界的價格戰。

如同Lululemon為了證明正品無法取代，5月便在洛杉磯推出快閃體驗「Align Legging Dupe Swap 」，只要民眾穿著同款的Align系列瑜珈褲前來，就能免費交換一件正港的同款黑色褲子，成功吸引社群眼球，讓買家再次聚焦其品牌價值。

資料來源：CNN、Vogue Business、The Business of Fashion、Fashionista

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