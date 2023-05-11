快訊

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

判決打臉？NCC：北高行未否認中天新聞干預事實 將提上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正品又怎樣 歐美Z世代開始愛上便宜同款產品！發生什麼事？

商業周刊／ 撰文者：邱韞蓁 編譯
圖為法國巴黎女性逛一家中國快時尚品牌衣服。 法新社
圖為法國巴黎女性逛一家中國快時尚品牌衣服。 法新社

摘要

1. 美妝時尚界的「同款品文化（dupe culture）」正強勢來襲！對於年輕世代而言，廉價的模仿品不再代表恥辱，反而是炫耀方式。

2. 受到短影音病毒式傳播、潮流週期快速更迭、以及經濟動盪等影響，TikTok上出現了「#dupe」標籤，至今已累積40億觀看次數，卻也對時尚品牌帶來衝擊。

3. 專家建議，除了強化品牌的本質意義，也可透過發展鎖定年輕人的平價副牌、或是與大眾品牌推聯名款，來抵禦被模仿的威脅。

買了非正品，不用再覺得尷尬？廉價的美妝時尚同款品早不是新鮮事，但對於歐美Z世代而言，如今竟成功一甩過去的恥辱象徵，反而成為年輕人追捧的新趨勢。

時尚商業雜誌Vogue Business報導，TikTok上出現了同款品（#dupe）標籤，2年來已累積40億觀看次數，遠多於安靜離職（#quietquitting）約7億次。CNN指出，這代表，正品不再是年輕世代心中的唯一，「同款品文化（dupe culture）」正強勢來襲！

2年來，歐美Z世代興起「同款品文化（dupe culture）」，在TikTok上出現同款品（#dupe）標籤，至今已累積40億觀看次數。 圖／翻攝自TikTok #dupe搜尋結果
2年來，歐美Z世代興起「同款品文化（dupe culture）」，在TikTok上出現同款品（#dupe）標籤，至今已累積40億觀看次數。 圖／翻攝自TikTok #dupe搜尋結果

只要效果與外觀沒差太多，仿冒品又怎樣？

事實上，指稱同款品的dupe，是duplicate（複製品）的縮寫，意指高品質或奢侈品的便宜替代品，但因為沒有試圖複製正品的商標或標誌，因此不被視為假貨；在台灣，也有人稱之為平價替代品（平替）。

如今，受到短影音病毒式傳播、潮流週期快速更迭、以及生活成本高漲等推動下，西北大學行銷學教授芭布（Jacqueline Babb）分析：「擁有同款品，變成了一種炫耀方式。」

例如，一位在TikTok擁有近10萬名粉絲的網紅漢娜（Hannah Slye），便靠著分享同款品連結的聯盟行銷，在2天內賺進5千美元（約合新台幣15萬元）。她最愛的是神似迪奧（Christian Dior）的金項鍊，但大家相信，它的外觀只是受設計師靈感所啟發，所以並未引來任何批評。

對於消費者而言，如果不想花大錢買加拿大的Lululemon瑜珈褲、金卡戴珊塑身衣品牌Skims，隨時有網紅在社群開心分享，到哪一間亞馬遜店面，能找到效果、外觀與本尊高度類似的同款品，你更不會因此被嘲笑。

然而，時裝商業評論網（BoF）也警告，雖然「同款品文化」凸顯消費者的精明，卻對美妝與時尚業者造成衝擊。

品牌受威脅！可放大獨特價值、與大眾品牌推聯名款

品牌不像科技產品、藥品有專利保護，該如何力抗被模仿？

首先，強調其存在的意義。美國貝勒大學消費者行為研究專家羅伯茲 （James Roberts）以戶外服飾品牌Patagonia為例，他們重視永續，主打讓消費者把自家衣服穿到破掉，再為其修補，藉此引起Z世代的綠色共鳴。

又如來自澳洲的護膚和香氛品牌Aesop，在TikTok出現仿冒品標籤#aesopdupe，觀看次數逼近百萬，買家把便宜的洗手乳、沐浴乳，加入Aesop罐子再使用，並貼出影片炫耀。

但，共同創辦人桑托絲（Suzanne Santos）反駁，產品的配方、感知能力、強調細節，以及他們接待客戶的方式、服務品質等，才能定義他們，而非僅靠包裝而已。

其他方式包含，專為年輕人推出平價的副牌或產品線選擇；佛羅里達一位23歲的設計師盧卡斯（Lucas Dos santos）另外告訴Vogue Business，建議奢侈品牌可攜手Uniqlo、H&M等瞄準大眾市場的零售商，自己就率先推出聯名款。「雖然材質（比正品）差了一些，但買家花更少錢，就能涉足美學、加入品牌社群，因此降低他們尋求購買同款品的動機。」

「同款品文化」來勢洶洶，美國投行Raymond James的資深分析師奧莉維亞（Olivia Tong）指出，品牌越來越需要對線上趨勢和買家需求，隨時保持敏銳、迅速做出應對，才能抵禦時尚界的價格戰。

如同Lululemon為了證明正品無法取代，5月便在洛杉磯推出快閃體驗「Align Legging Dupe Swap 」，只要民眾穿著同款的Align系列瑜珈褲前來，就能免費交換一件正港的同款黑色褲子，成功吸引社群眼球，讓買家再次聚焦其品牌價值。

資料來源：CNN、Vogue Business、The Business of Fashion、Fashionista

【延伸閱讀】
·培養接班人的午餐會，都在做什麼？一窺首富LVMH阿爾諾和5個小孩的約會
·賣包比賣電動車、做AI更賺！3張圖表看，LVMH集團總裁憑什麼成為全球首富？
·韓國男性的人生：不管在中小企業還是三星上班，人生終點站都是炸雞店
·人才的5個特質

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

品牌 TikTok 社群 網紅 仿冒

相關新聞

《米其林指南》最新公布 台南3家「開業至少50年」店家入選

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》去年首度納入台南進行評鑑，繼去年公布的27間必比登推介店家及17間入選餐廳、今年1月及3月...

享受不求回報的付出 AKIRA自曝愛給林志玲「小驚喜」

本月ELLE封面人物專訪迎來「國民姐夫」Akira登場，他分享自己認為經營感情是互相的，若沒有同等的對待，這段感情不會確立。他不確定自己是否浪漫，但他享受不求回報的付出。

正品又怎樣 歐美Z世代開始愛上便宜同款產品！發生什麼事？

買了非正品，不用再覺得尷尬？廉價的美妝時尚同款品早不是新鮮事，但對於歐美Z世代而言，如今竟成功一甩過去的恥辱象徵，反而成為年輕人追捧的新趨勢。

獨／板橋必吃「黑金滷肉飯」掰了！「大碗公羊肉」6月即將熄燈

板橋人哭哭！位於板橋四維路上，以「羊肉湯」、「黑金滷肉飯」著稱的「大碗公當歸羊肉」，近期宣佈因租約到期，將於6月10日歇...

乾杯集團瞄準親子市場 推出全新品牌「高木和牛食堂」

乾杯集團董事長平出莊司瞄準親子市場，全新品牌「高木和牛食堂」插旗台中預計5月16日開幕，8個品牌預計年底前會再展3間以上...

Jennie穿超短裙辣秀美腿跑趴 BTS柾國Jung Kook 、「黑暗榮耀」金建宇捧場齊High！

為Jennie for Calvin Klein系列上市，品牌於首爾舉辦了慶祝派對，擔綱設計師的Blackpink成員JENNIE跑趴造型當然沒在客氣，她身穿了超短裙的紫丁香針織洋裝現身，辣秀美腿讓人看得目不轉睛之外。JENNIE還化身性感DJ打碟，吸引了同為代言人的BTS柾國Jung Kook、「黑暗榮耀」金建宇、路雲和黃寅燁等人捧場齊High！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦