A.M Fairyland 完美彩妝樂園！母親節強檔限定專區滿$1200 回饋12%購物金

A.M Fairyland 美妝由專業彩妝師Alice創辦，主打天然、自然、晶淬的美妝保養品牌，以Alice專業的彩妝背景給消費者最無害的產品。因此在母親節期間，將最品牌最人氣、熱銷、好評的妝前乳、提亮液、晶露、水肌乳、面膜，組成一專區，推出限定優惠，攜手帶你一同感謝媽媽對家庭的付出和努力，讓媽媽容光煥發更加美麗。

從5/13~5/31，指定專區消費滿$1200元，即獲得購物金$150元回饋，挑選2樣即達門檻，輕鬆送禮、輕鬆入手A.M Fairyland 的高品質美妝產品。

圖/有你共創 提供

A.M Fairyland 保養美妝研發、製造、銷售於一體的現代化美妝品牌，更延伸香氛、服飾品，是一種生活風格的營造，「優雅、精緻、迷人、時尚」的品牌理念，為每一位顧客提供專業、優質、健康的產品。

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母親節限定優惠活動期間，只要在指定專區消費滿$1200元，即可獲得15%回饋購物金 $150元，輕鬆地購入母親節禮物，為媽媽送上一份特別的驚喜，讓她們感受到至上的愛和關心。

期待在母親節這特別的日子裡，讓A.M Fairyland與你一起分享美麗和幸福，每一位媽媽都值得擁有迷人自信，到 A.M Fairyland 找到專屬的美麗與自信吧。